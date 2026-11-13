'재혼 황후' 속 열기구 데이트 장면. / 사진=디즈니+ '재혼 황후'

'재혼 황후' 신민아의 외침 장면이 '겨울왕국' 엘사를 연상시킨다는 반응이 나오고 있다. / 사진=재혼 황후, 겨울왕국

'재혼 황후' 신민아, 이종석의 로맨틱한 열기구 데이트가 예상치 못한 뮤지컬 분위기로 온라인에서 화제를 모으고 있다.지난 11일 공개된 디즈니+ '재혼 황후' 5·6회에서는 하인리(이종석)가 나비에(신민아)를 위해 열기구 데이트를 준비하는 모습이 그려졌다.앞서 나비에는 도망 노예 라스타(이세영 분)를 정부로 들인 남편 소비에슈(주지훈 분)로 인해 마음이 복잡해진 상황이었다. 하인리는 그런 나비에를 위로하기 위해 열기구 데이트를 준비했다.화제가 된 장면은 두 사람이 열기구를 타고 하늘에 오른 뒤였다. 하인리는 "소리 질러도 괜찮아요. 아무도 듣는 사람 없어요"라며 나비에에게 답답한 마음을 털어내라고 권했다. 이에 나비에는 망설이다 시원하게 소리를 질렀다.그런데 평범한 외침 장면으로 끝나지 않았다. "아아악~" 내지르는 나비에의 목소리에 울림이 더해지고 배경음악까지 절묘하게 겹치면서 순간 뮤지컬의 한 장면 같은 분위기가 만들어졌다.온라인에서는 "갑자기 디즈니 뮤지컬 시작", "디즈니 발성 제대로다", "플랫폼을 잘 찾아갔다" 등 장난스러운 반응이 이어졌다.나비에가 소리를 지르는 장면에 디즈니 애니메이션 '겨울왕국' 영상을 덧붙인 편집물도 등장했다. 나비에가 길게 "아아악~" 외치는 모습이 '겨울왕국' 속 엘사의 장면을 떠올리게 하면서 관련 합성 짤까지 만들어진 것이다.공개 초반 새로 변신하는 이종석, 다른 배우들에 비해 유독 어두훈 주지훈의 피부톤과 파격적인 의상, 다소 허접한 장신구 등 각종 '짤'을 쏟아냈던 '재혼 황후'는 이번에 신민아의 '디즈니 발성'으로 또 하나의 이야깃거리를 추가했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr