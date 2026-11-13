완전 여자 기안84네…‘치과의사’ 28기 정희, 집에서 딸 커트까지 직접

'나는 SOLO' 28기 정희가 치과 인사 업무에 이어 딸의 미용까지 직접 책임지는 다재다능한 면모를 드러냈다.정희는 최근 자신의 SNS에 "아이 태어났을 때부터 제가 직접 머리를 잘라주고 있어요"라는 글과 함께 딸의 사진을 게재했다.그는 "처음에는 너무 어려서 미용실에 데려가기 조심스러워 시작한 일이었는데, 어느새 저도 익숙해져서 제가 잘라주는 게 더 마음 편하더라고요"라고 밝혔다.이어 "미용실처럼 반듯하고 깔끔하진 않지만, 엄마의 정성이 들어간 헤어컷"이라며 딸을 향한 애정을 드러냈다.공개된 사진에는 정희가 직접 손질한 딸의 헤어스타일이 담겼다. 어깨까지 내려오는 단발머리에 옆머리를 땋아 포인트를 준 모습이다. 전문 미용사의 손길 없이도 깔끔하게 정돈된 머리가 눈길을 끈다.특히 정희는 치과에서 인사 업무를 담당하는 직장인으로 알려진 가운데, 집에서는 딸의 전담 미용사 역할까지 해내고 있어 관심을 모은다. 직장 생활과 육아를 병행하면서도 딸의 머리카락 하나까지 직접 챙기는 세심함이 돋보인다.한편 정희는 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr