김유정, 박진영, 이무생이 삼자대면을 한다./사진제공=tvN

김유정, 박진영, 이무생이 삼자대면을 한다./사진제공=tvN

박진영이 김유정의 정체를 의심하며 희원을 찾는다.13일 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 측은 11회 방송을 앞두고 또다시 술잔을 사이에 두고 마주한 김태웅/사토 히데오(박진영 분)와 유필립(이무생 분)의 스틸컷을 공개했다. 여기에 이가경(김유정 분)까지 합류한 세 사람의 불편한 동석이 미묘한 긴장감을 형성한다.지난 방송에는 조선총독부 기송관 개통식 행사장에 시한폭탄이 폭발, 그 여파가 또 다른 사건의 도화선으로 작용하며 예측 불가의 전개를 이어갔다. 그날 밤 폭탄 사건의 주범을 찾기 위한 수색이 펼쳐지며 희원에도 김태웅과 경찰들이 찾아왔다. 현장에서 발견된 진주 귀걸이 한쪽과 범인의 어깨 총상을 단서로 수사망을 좁혀가고 있었다. 이에 유소란(김현주 분)을 향한 의혹이 집중된 찰나, 이가경이 나타나 특유의 임기응변으로 위기를 모면했다. 그러나 이날의 사건을 계기로 김태웅은 이가경을 독립군으로 의심했고, “너, 밀정이지?”라는 직설적인 질문을 던졌다.이날 공개된 사진에는 늦은 밤 희원을 방문한 김태웅이 이가경, 유필립과 함께 술자리를 갖는 모습이 담겼다. 두 사람을 바라보는 김태웅의 눈빛은 이전과 달라져 있다. 이가경을 밀정으로 의심하며 유필립과의 관계에도 의문을 품기 시작했다. 그의 의중을 짐작한 듯 두 남자 사이에서 난처한 표정을 짓는 이가경, 그런 속내를 아는지 모르는지 여유만만한 태도로 일관 중인 유필립의 상반된 반응도 흥미롭다.앞서 공개된 예고편에는 “제가 불청객이 되었군요. 하지만 이미 와버렸으니 계속 연기해 주시죠”라며 유필립에게 알면서도 모르는 척하는 김태웅의 모습이 그려진 상황. 더는 물러설 곳 없는 위험한 거짓말이 어떤 최후를 맞이할지 주목된다.11회에서는 김태웅뿐 아니라 사토 신이치까지 이가경의 정체를 눈치채며 위기와 혼란은 걷잡을 수 없이 커진다. 그러나 이가경과 김태웅은 그 속에서도 서로를 향한 마음을 부정하기 어렵고, 마침내 서로의 이름을 온전히 부르며 한 걸음 더 진심에 다가설 예정이다.‘100일의 거짓말’ 제작진은 “감춰진 진실이 밝혀지며 모든 인물이 운명의 갈림길에 선다. 서로 다른 신념과 목적을 품은 이들이 각각 어떤 선택을 할지, 그 선택이 어떤 결과를 불러올지 지켜봐 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr