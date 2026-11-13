'닥터X' 11회 예고 영상이 공개됐다. / 사진제공=SBS

'닥터X' 11회 예고 영상이 공개됐다. / 사진제공=SBS

'닥터X : 하얀 마피아의 시대' 김지원이 종영을 앞두고 예상치 못한 부탁을 받는다. 자신을 믿고 따르던 김우석이 수술에 실패해 달라고 호소하자 눈시울을 붉힌다.13일 방송되는 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 11회에서는 계수정(김지원 분)과 박태경(김우석 분) 사이에 심상치 않은 갈등이 벌어진다.'닥터X'는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 의료계의 부조리에 맞서는 계수정의 이야기를 그린 메디컬 누아르다. 종영까지 단 2회만을 남겨둔 가운데, 지난 10회는 전국과 수도권 시청률 17.7%, 순간 최고 시청률 20.2%를 기록했다. 5주 연속 주간 통합 시청률 1위에 올랐으며 넷플릭스 글로벌 비영어권 TV쇼 주간 순위에서도 4위를 차지했다.지난 방송에서는 의료계에서 '위대한 선의'로 존경받는 김승효(전국환 분)가 심장 이식을 받기 위해 구서대병원을 찾았다. 김승효는 보호자로 조원진(이진희 분)을, 수술을 집도할 의사로 계수정을 지목해 의문을 남겼다.이후 박태경이 잠든 김승효의 얼굴을 베개로 눌러 질식시키려는 충격적인 상황이 벌어졌다. 조원진은 이를 지켜보기만 했고 뒤늦게 병실에 들어온 계수정이 박태경을 제지했다. 그 순간 눈을 뜬 김승효는 계수정을 향해 "오랜만이구나, 닥터X"라고 말해 두 사람의 과거에 대한 궁금증을 키웠다.공개된 11회 예고 영상에서는 김승효를 둘러싼 인물들의 갈등이 한층 깊어진다. 박태경은 병상에 누운 김승효에게 "오랜만이네요, 선생님"이라고 차갑게 인사한다. 조원진 역시 "나는 보고만 있었는데 계 선생님은 또 저 사람을 살렸네요"라고 말해 김승효를 향한 복잡한 감정을 짐작하게 한다. 여기에 "아빠는 괴물이야"라는 대사가 등장하면서 김승효의 과거에 대한 의혹이 커진다. 조원진이 옥상 난간에 위태롭게 서 있는 누군가에게 손을 내미는 장면도 이어져 긴장감을 높인다.특히 예고 영상 말미에는 박태경이 계수정에게 "한 번만 실패해 주시면 안 될까요?"라고 간절하게 부탁하는 모습이 담겼다. 늘 계수정의 편에 서 있던 박태경이 오히려 수술 실패를 바라는 듯한 발언을 하면서 그 배경에 관심이 쏠린다.박태경의 말을 들은 계수정은 눈물이 고인 눈으로 그를 바라본다. 어떤 상황에서도 환자를 살리겠다는 원칙을 지켜온 계수정이 박태경의 부탁 앞에서 어떤 선택을 내릴지 주목된다. 특히 김승효와 계수정, 박태경, 조원진 사이에 얽힌 과거가 아직 밝혀지지 않은 가운데 마지막 두 회에서 이들의 관계가 어떻게 정리될지 궁금증을 더한다.'닥터X' 11회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr