‘2022년 이혼’ 조민아, 보험 판매하기도 바쁜데…子와 베이킹도 직접

걸그룹 쥬얼리 출신이자 보험설계사로 활동 중인 조민아가 바쁜 직장 생활 속에서도 아들과 특별한 시간을 보냈다.조민아는 지난 12일 자신의 SNS에 "26년 11월 11일 기념 강호랑 빼빼로 만들기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.그는 "교통사고, 상해사고 접수 건이 많아 하루 종일 보상 청구로 불태우고, 평소보다 조금 일찍 퇴근해서 하원 전에 베이킹 준비를 샤샤샥 한 뒤 강호랑 깜짝 베이킹 데이트를 했다"고 밝혔다.공개된 사진에는 조민아의 아들 강호 군이 직접 만든 빼빼로 모양의 과자를 앞에 두고 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다. 알록달록한 초콜릿과 스프링클로 장식된 과자들이 눈길을 끈다. 강호 군은 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하며 즐거운 표정을 지었다.특히 조민아는 보험 업무로 하루 종일 바쁜 시간을 보낸 뒤에도 아들을 위해 직접 베이킹을 준비하는 열정을 보였다. 보험설계사로서 업무에 매진하는 동시에 엄마로서 육아에도 정성을 쏟는 모습이다.조민아는 "재우고 치우고 설거지하고 도시락 싸느라 새벽에 잤지만, 꽁냥꽁냥 행복했다"고 덧붙이며 워킹맘의 고단하면서도 보람찬 일상을 전했다.한편 조민아는 2020년 비연예인 남성과 결혼해 이듬해 아들을 출산했으나 2022년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육하고 있으며, 보험설계사로 전향해 활발하게 활동 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr