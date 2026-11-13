서현진이 술에 취한 채 유연석과 마주한다. / 사진제공=MBC '라이어'

서현진이 술에 취한 채 유연석과 마주한다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 서현진이 '라이어'에서 술에 취한 채 유연석과 마주한다. 유연석의 수상한 행적이 나타난 가운데 두 사람이 다시 만난 이유에 관심이 쏠린다.13일 방송되는 MBC 드라마 '라이어' 5회에는 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)이 술집에서 마주 앉은 모습이 담겼다.앞서 민준호와 강지선은 첫 데이트를 즐겼지만, 다음 날 강지선이 민준호를 경찰에 신고하면서 갈등이 시작됐다. 강지선은 민준호에게 강제적인 일을 당했다고 주장한 반면, 민준호는 이를 부인했다. 이후 거짓말탐지기 조사에서 강지선의 진술이 거짓이라는 결과가 나오면서 그를 향한 의심이 커졌다.그러나 강지선이 거짓말탐지기 조사에서 해당 결과를 받은 이유가 밝혀지면서 상황이 달라졌다. 민준호가 경찰 이화영(옥자연 분)이 홀로 잠든 집에 몰래 들어간 사실까지 드러나며 그의 행동에도 의문이 제기됐다.공개된 사진에서 민준호와 강지선은 술집에 마주 앉아 대화를 나누고 있다. 민준호는 강지선의 말을 듣다가 미소를 지으며 그의 머리를 쓰다듬는다. 반면 강지선은 술에 취한 듯 흐트러진 모습을 보인다. 또 다른 사진에서는 민준호가 차가운 표정으로 강지선을 바라보고, 강지선 역시 그의 시선을 피하지 않고 있다.현재 강지선은 꽃뱀이라는 낙인이 찍혀 직업까지 잃은 상황이다. 자신을 경찰에 신고한 강지선과 민준호가 다시 만난 이유는 아직 밝혀지지 않았다. 특히 민준호가 이화영의 집에 침입했던 사실이 밝혀진 만큼, 술에 취한 강지선과의 만남에서 어떤 일이 벌어질지 주목된다.'라이어' 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr