TWS 신유 / 사진=YTN ‘뉴스퀘어 2PM’ 방송 영상 캡처

TWS 신유 / 사진=YTN ‘뉴스퀘어 2PM’ 방송 영상 캡처

그룹 투어스(TWS) 신유가 일일 기상캐스터로 나서 날씨를 전하고 수험생들을 응원했다.신유는 지난 12일 생방송으로 진행된 YTN '뉴스퀘어 2PM'에 출연해 일기예보를 진행했다. 앞서 투어스 공식 SNS를 통해 신유의 출연 소식이 알려지면서 방송이 진행된 야외 스튜디오 앞에는 그를 보기 위해 다수의 팬들이 모였다.코트를 입고 등장한 신유는 투어스의 싱글 2집 'TO US'(투 어스) 타이틀곡 '내 이름을 불러줘'에 맞춰 춤을 추며 날씨 코너를 시작했다. 후렴구 안무를 선보인 뒤 팬들을 향해 하트 포즈를 취하기도 했다.이어 신유는 날씨 정보를 전달하며 기상캐스터 역할을 수행했다. 특히 대학수학능력시험 당일 영하권 추위가 예상된다며 수험생들에게 따뜻한 옷차림 등 추위에 대비할 것을 당부했다.수험생들을 향한 응원도 전했다. 신유는 "'내 이름을 불러줘'는 두려움 대신 설렘을 안고 앞으로 내달리는 청춘의 용기를 그린 곡이다. 오늘 날씨 요정이자 응원 단장으로 나선 제가 이 곡에 힘을 담아 수험생분들께 응원을 보태겠다"고 말했다.한편, 신유가 속한 투어스는 지난 2일 두 번째 싱글 'TO US'를 발매했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr