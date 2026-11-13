'절도 혐의' 김승우, 술 문제 처음 아니었다…촬영 폐기 논란 재조명 "음주 뒤늦게 인지" [종합]

배우 김승우가 유흥주점 술자리에서 지인의 현금 2200만 원을 가져간 혐의로 피소된 가운데, 과거 음주로 인해 예능 촬영분을 폐기했던 일화까지 재조명되고 있다.지난 12일 김승우가 지난 7월 지인 A씨로부터 절도 혐의로 고소당한 사실이 알려졌다. A씨는 2021년 10월 서울 강남구 청담동의 한 유흥주점에서 김승우를 비롯한 드라마 관계자들과 술자리를 갖던 중, 자신이 자리를 비운 사이 김승우가 가방 속 지갑에 있던 현금 2200만 원을 몰래 꺼내 갔다고 주장했다.이에 김승우 측 법률대리인은 공식 입장을 내고 혐의를 전면 부인했다. 김승우 측은 "친분 관계에 있는 사람들끼리 함께한 술자리에서 일어난 장난스러운 행위"라며 "동석한 사람들이 지켜보는 공개적인 상황이었고, 다음 날 계좌이체를 통해 금원을 반환해 불법 취득이나 범죄 의사가 전혀 없었다"고 반박했다. 그러나 A씨는 김승우 측이 입금한 돈이 절취 금액이 아닌 별도 투자 수익금이라고 맞서면서 양측의 주장이 팽팽히 갈리고 있다.이번 사건의 발단이 된 청담동 유흥주점 술자리가 도마 위에 오르면서, 지난해 9월 불거졌던 김승우의 음주 촬영 폐기 논란 역시 다시 수면 위로 떠올랐다.당시 김승우는 JTBC 예능 프로그램 '한끼합쇼' 삼성동 편 촬영에 즉흥적으로 응했다가 돌연 방송 폐기를 요청해 구설에 올랐다. 이진욱, 정채연 등 출연진과 제작진이 서울 삼성동 자택을 방문해 촬영을 마쳤으나, 실제 방송에는 '한끼 실패'로 처리되며 편의점 추가 촬영분이 전파를 탔다.논란이 일자 소속사 측은 "김승우가 저녁 식사 전 지인들과 가볍게 술을 마신 뒤 귀가한 상태에서 반가운 마음에 촬영에 임했다"며 "뒤늦게 음주 사실을 인지한 소속사가 방송에 나가는 것이 적절하지 않다고 판단해 제작진에 폐기를 요청했다"고 해명했다.음주 촬영 폐기 논란으로 홍역을 치룬 김승우는 유흥주점 술자리에서 벌어진 거액의 현금 절도 피소 사건까지 겹치면서 또 한 번 이미지에 큰 타격을 입게 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr