그룹 에이티즈 / 사진 제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈 / 사진 제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 약 5개월 만에 새 앨범으로 돌아온다.에이티즈는 13일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6)을 발매한다. 지난 6월 발표한 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5' 이후 처음 선보이는 신보다.이번 앨범은 어려움에 부딪히더라도 멈추지 않고 앞으로 나아가겠다는 이야기를 담았다. 타이틀곡 'UP'(업)은 강렬한 브라스 사운드와 묵직한 베이스가 특징인 곡으로, 스스로의 한계를 뛰어넘겠다는 메시지를 가사에 녹였다.앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'ANEMIA'(어니미어), 선공개곡 'Drip'(드립), 'FAITH'(페이스), 'Hollow Victory'(홀로 빅토리) 등 총 5곡이 수록된다. 멤버 홍중과 민기는 다섯 곡 모두 작사에 참여했다.에이티즈는 발매 하루 전인 지난 12일 'UP'의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다. 영상에는 다수의 댄서와 함께하는 대규모 군무가 등장한다. 건물이 무너지거나 지면이 흔들리는 장면 등도 담겨 신곡의 퍼포먼스와 뮤직비디오 일부를 미리 보여줬다.에이티즈는 앞서 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 기록했다. 해당 앨범은 국내 발매 첫 주에 188만 장 이상 판매됐다.이번 신보의 선공개곡 'Drip' 역시 지난 7일 자 미국 빌보드 '글로벌 200' 차트에 190위로 진입했다.에이티즈는 전작의 성적을 바탕으로 새 앨범 활동을 시작하며, 타이틀곡 'UP'의 무대와 뮤직비디오를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr