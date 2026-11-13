최대훈이 새 프로필을 공개했다. / 사진제공=에이스팩토리

최대훈이 새 프로필을 공개했다. / 사진제공=에이스팩토리

'폭싹 속았수다'의 '학씨 아저씨'로 강렬한 인상을 남긴 배우 최대훈이 '재혼 황후' 출연에 이어 새 프로필 사진으로 반전 매력을 뽐냈다. 극 중 능청스러운 모습과 달리 가을 분위기를 물씬 풍기는 훈훈한 비주얼로 눈길을 끌었다.13일 소속사 에이스팩토리가 공개한 프로필 사진에는 공간과 스타일링에 따라 달라지는 최대훈의 모습이 담겼다.최대훈은 베이지색 수트와 블랙 재킷을 입은 사진에서 차분한 눈빛과 단정한 분위기를 선보였다. 수국이 만개한 정원에서는 부클 니트 카디건을 입고 환하게 웃으며 부드러운 매력을 선보였다. 햇살이 들어오는 주방에서는 커피잔을 들고 창가에 기대거나 바닥에 편안하게 앉아 자연스러운 모습을 연출했다.최대훈은 현재 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)의 사촌이자 비서인 맥켄나 역으로 활약하고 있다. 맥켄나는 자유분방한 하인리에게 거리낌 없이 잔소리하면서도 그의 곁을 든든하게 지키는 인물이다.최대훈은 격식을 갖춘 황실 인물들 사이에서 자연스러운 표정과 능청스러운 말투로 웃음을 더하고 있다. 이종석과 주고받는 대화도 극의 긴장감을 덜어주는 요소다. 해외 SNS에서는 "맥켄나가 모든 시청자를 대변하고 있다"는 반응도 나왔다.최대훈은 넷플릭스 '폭싹 속았수다'에서 부상길 역을 맡아 '학씨'라는 유행어로 화제를 모았고, 제61회 백상예술대상에서 수상했다. 이후 넷플릭스 '원더풀스', SBS '김부장' 등으로 활동을 이어갔다. '원더풀스'는 넷플릭스 글로벌 비영어 TV 쇼 2위, '김부장'은 1위에 올랐으며, '김부장'은 순간 최고 시청률 26.4%를 기록했다.해외 팬들과의 만남도 앞두고 있다. 최대훈은 내년 1월 30일 일본 도쿄 닛케이홀에서 오후 1시 30분과 오후 6시, 두 차례에 걸쳐 팬미팅을 개최할 예정이다.한편 '재혼 황후'는 황후 나비에(신민아 분)가 라스타(이세영 분)에게 마음을 빼앗긴 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.'재혼 황후'는 매주 수요일 디즈니+에서 2회씩 공개되며, 7~8회는 오는 18일 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr