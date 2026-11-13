트리플에스 / 사진=모드하우스
트리플에스 / 사진=모드하우스
그룹 트리플에스(tripleS)가 북미 투어에서 먼저 선보인 신곡을 정식 발매한다.

트리플에스는 13일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 'I Want You To Know'(아이 원트 유 투 노)를 공개한다. 이번 곡은 24인 완전체 콘서트 투어 'ANDLESS in North America'(앤드리스 인 노스 아메리카)에 맞춰 준비한 'ASSEMBLE26 LOVE&POP'(어셈블26 러브 앤 팝) pt.2의 또 다른 곡이다.

'I Want You To Know'는 라틴 리듬을 활용한 일렉트로닉 팝 장르의 노래다. 절제된 비트와 베이스를 바탕으로 멤버들의 목소리가 차례로 더해지는 구성이 특징이다. 24명의 멤버가 멜로디를 주고받으며 화음을 완성하는 방식으로 곡을 풀어냈다.
트리플에스 / 사진=모드하우스
트리플에스 / 사진=모드하우스
트리플에스는 음원 발매에 앞서 지난 11일 캐나다 토론토에서 열린 북미 투어 첫 공연에서 'I Want You To Know'의 무대를 처음 공개했다. 앞서 발표한 'Andless'(앤드리스)가 강한 에너지를 앞세운 곡이었다면, 이번 신곡은 비교적 차분한 분위기에 초점을 맞췄다.

트리플에스는 올해 'ASSEMBLE26 LOVE&POP' 프로젝트를 통해 완전체 활동을 이어가고 있다. 프로젝트의 첫 번째 작품인 pt.1은 발매 첫 주 약 56만7600장의 판매량을 기록했다. 당시 트리플에스는 음악방송에서도 1위를 차지했다.

프로젝트의 다음 작업에 대한 관심도 이어지고 있다. 트리플에스는 지난 8월부터 11월까지 moon의 'Dream Dress'(드림 드레스), sun의 'DNA'(디엔에이), neptune의 'Welcome to Heaven'(웰컴 투 헤븐), zenith의 'See You'(시 유)를 차례로 발표했다.

트리플에스의 신곡 'I Want You To Know'는 이날 오후 1시 발매된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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