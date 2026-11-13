트리플에스 / 사진=모드하우스

트리플에스 / 사진=모드하우스

그룹 트리플에스(tripleS)가 북미 투어에서 먼저 선보인 신곡을 정식 발매한다.트리플에스는 13일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 'I Want You To Know'(아이 원트 유 투 노)를 공개한다. 이번 곡은 24인 완전체 콘서트 투어 'ANDLESS in North America'(앤드리스 인 노스 아메리카)에 맞춰 준비한 'ASSEMBLE26 LOVE&POP'(어셈블26 러브 앤 팝) pt.2의 또 다른 곡이다.'I Want You To Know'는 라틴 리듬을 활용한 일렉트로닉 팝 장르의 노래다. 절제된 비트와 베이스를 바탕으로 멤버들의 목소리가 차례로 더해지는 구성이 특징이다. 24명의 멤버가 멜로디를 주고받으며 화음을 완성하는 방식으로 곡을 풀어냈다.트리플에스는 음원 발매에 앞서 지난 11일 캐나다 토론토에서 열린 북미 투어 첫 공연에서 'I Want You To Know'의 무대를 처음 공개했다. 앞서 발표한 'Andless'(앤드리스)가 강한 에너지를 앞세운 곡이었다면, 이번 신곡은 비교적 차분한 분위기에 초점을 맞췄다.트리플에스는 올해 'ASSEMBLE26 LOVE&POP' 프로젝트를 통해 완전체 활동을 이어가고 있다. 프로젝트의 첫 번째 작품인 pt.1은 발매 첫 주 약 56만7600장의 판매량을 기록했다. 당시 트리플에스는 음악방송에서도 1위를 차지했다.프로젝트의 다음 작업에 대한 관심도 이어지고 있다. 트리플에스는 지난 8월부터 11월까지 moon의 'Dream Dress'(드림 드레스), sun의 'DNA'(디엔에이), neptune의 'Welcome to Heaven'(웰컴 투 헤븐), zenith의 'See You'(시 유)를 차례로 발표했다.트리플에스의 신곡 'I Want You To Know'는 이날 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr