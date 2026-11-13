에이티즈 민기가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈 민기가 연습생 시절 소속사와 있었던 일화를 공개한다. / 사진제공=JTBC

그룹 에이티즈 민기가 연습생 시절 소속사와 있었던 일화를 공개한다. 약속한 시기에 데뷔 조가 꾸려지지 않자 멤버들과 함께 숙소를 나와 일주일간 자기 집에서 생활했다고 밝힌다.오는 14일 오후 9시 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 에이티즈가 출연한다. 이날 멤버들은 데뷔 전 비하인드부터 팀 내에서 벌어진 다툼까지 다양한 일화를 전한다.민기는 연습생 당시 소속사와 있었던 일을 회상한다. 그는 "연습생 시절, 소속사가 약속했던 시기에 데뷔 조를 꾸려주지 않고 계속 미뤄서 멤버들과 함께 도망친 적이 있다. 일주일 동안 우리 집에서 함께 살았다"며 당시 상황을 설명한다.산은 멤버들 사이에서 '감귤 대전'으로 불리는 사건을 언급한다. 그는 "민기의 감귤을 허락도 없이 먹었다가 몸싸움까지 한 적이 있다"고 털어놓는다. 이에 민기는 "태어나서 몸싸움을 해 본 적이 없어서 이길 수 없을 것 같았다"며 당시 상황을 재현한다.성화와 산은 최근 화제를 모은 곡 'BAD'에 관한 이야기도 나눈다. 성화는 "'BAD'가 잘될 거라고 생각해서 무조건 하자고 밀었다"며 곡에 대한 확신이 있었다고 밝힌다. 산은 "'BAD' 덕분에 에이티즈를 알아봐 주시는 분들이 많아졌다"며 길거리에서 한 중년 남성이 가슴 춤을 추며 자신을 알아봤던 일화를 소개한다.성화는 무대 콘셉트에 대한 생각도 전한다. 그는 "평소에 쌓아둔 걸 무대에서 푸는 느낌이다. 센 콘셉트를 좋아해서 회사에 직접 의견을 낸다"고 말한다. 이를 들은 종호는 "성화 혼자 콘셉트가 너무 과해서 의상 피팅 시간이 너무 오래 걸린다"며 불만을 토로한다.종호는 배우 안효섭과의 만남을 언급한다. 그는 "배우 안효섭과 얼마 전에 만났는데, 게임을 배워왔다며 '김밥 말아' 게임을 알려줬다. 나중에 알고 보니 '아는 형님'에서 열심히 김밥을 말고 있었다"며 예상치 못한 인연을 전한다.여상은 팬들이 바라보는 자신의 이미지에 대해 "나는 도베르만인데 팬들이 말티즈라고 한다"며 억울함을 표현한다. 이에 김신영은 "여상이는 유명한 여상이고, 나는 유명한 남상이다"라고 받아쳐 웃음을 안긴다. 윤호는 두피를 자유자재로 움직이는 개인기를 비롯해 다양한 밈을 선보인다. 이어 팀 내 메인 댄서인 민기와 댄스 배틀을 펼치며 무대를 꾸민다.'아는 형님'은 14일 오후 9시 JTBC에서 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr