뮤지컬 배우 옥주현이 소속사 식구이자 후배 이지혜를 살뜰히 챙기는 면모를 보였다. / 사진=옥주현 SNS

사진=옥주현 SNS

뮤지컬 배우 옥주현이 후배이자 같은 소속사 식구를 살뜰히 챙기는 면모를 보였다.옥주현은 13일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 개의 영상과 한 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 뮤지컬 배우 이지혜가 뮤지컬 '두 도시 이야기' 프로필 촬영에 한창인 모습. 옥주현은 자신이 설립한 티오아이엔터테인먼트 대표로서 소속 아티스트의 일정에 동행한 것을 보인다.영상들에선 이지혜가 깊은 숨을 내쉬며 긴장한 마음을 추슬렀다. 이어 이지혜가 헤어와 메이크업을 수정받는 사이 옥주현은 "지혜야, 여기에 손을 두면 답답해 보여"라며 포즈를 조언하기도 했다.앞서 옥주현은 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 여주인공으로 이지혜와 동시에 발탁됐다가 인맥 캐스팅 논란에 휩싸였다. 평소 친한 후배를 꽂아준 것이 아니냐는 의혹을 받은 것이다. 이후 뮤지컬 배우 김호영이 자신의 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라며 공연장을 연상시키는 사진을 올려 "옥주현을 겨냥한 것이 아니냐"라는 해석이 확산됐다.하지만 옥주현은 지난해 채널A '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'에 이지혜와 함께 출연해 "오디션 때 만장일지로 발탁된 것"이라며 논란을 적극 해명했다. 또 옥주현은 "떳떳하니까, 괜찮아질 거라고 생각해 대응하지 않았다"고 덧붙이기도 했다.한편 옥주현의 소속사 티오아이엔터테인먼트에는 이지혜가 유일하게 소속돼 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr