오의식이 '뜨거운 안녕'에서 열연 중이다. / 사진제공=tvN

오의식이 '뜨거운 안녕'에서 열연 중이다. / 사진제공=tvN

배우 오의식이 '뜨거운 안녕'에서 강훈의 든든한 형으로 활약하고 있다.tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'에서 오의식은 무명 개그맨 강태구(강훈 분)의 형 강현구 역을 맡았다. 강현구는 어린 시절 갑작스러운 사고로 삶의 변화를 겪은 뒤 아버지의 정비소 일을 도우며 살아가는 인물이다. 어려운 형편에도 웃음을 잃지 않고 자신의 처지보다 가족을 먼저 챙긴다.오의식은 과장된 표현 대신 자연스러운 말투와 행동으로 강현구의 성격을 표현하고 있다. 가족들과 함께 있을 때는 무심한 듯 말을 건네면서도 대화를 이어가고, 동생 태구에게는 장난을 치면서 은근히 걱정하는 모습을 보여준다. 실제 형제 사이에서 볼 법한 편안한 호흡이 두 사람의 관계에 설득력을 더한다.특히 아버지와 동생 사이에서 서로의 입장을 살피며 관계를 이어주는 모습도 눈길을 끈다. 오의식은 감정을 크게 표현하기보다 상대의 말에 반응하는 표정과 태도를 통해 가족 안에서 강현구가 맡은 역할을 자연스럽게 전달한다.그동안 다양한 작품에서 개성 있는 캐릭터를 소화해 온 오의식은 이번 작품에서도 일상적인 연기로 존재감을 더하고 있다. 현재 출연 중인 뮤지컬 '렛미플라이'에서는 노인 남원 역을 맡아 유쾌함과 진중함을 오가는 연기를 선보이는 반면, '뜨거운 안녕'에서는 평범한 가족의 일원으로 시청자들과 만나고 있다.강현구가 밝은 모습 뒤에 자신만의 사연을 품고 있는 만큼, 앞으로 가족과의 관계에서 어떤 이야기가 펼쳐질지도 관심을 끈다.'뜨거운 안녕'은 매주 수, 목요일 오후 10시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr