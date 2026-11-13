배우 한채영이 성형설에 휩싸인 가운데, 근황을 전하고 있다. / 사진=한채영 SNS, 텐아시아DB

사진=한채영 SNS

성형설이 불거진 배우 한채영이 태연하게 인사를 건넸다.한채영은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "Good Morning"(좋은 아침)이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한채영이 가을 분위기에 걸맞게 주황빛의 목도리를 두른 채 카메라를 바라보고 있는 모습. 특히 다소 매서워 보이는 메이크업과 콧대 옆 주름이 포착돼 눈길을 끌었다.한채영의 성형설은 지난 5월 불거졌다. 당시 한채영이 첫 틱톡 라이브 방송에서 진한 아이라인과 음영 등 평소와 다른 메이크업으로 등장하자 다수의 누리꾼이 "못 알아봤다", "예전 이미지와 다르다"라는 반응을 보인 것. 이에 한채영은 다음달 SNS를 통해 익숙한 이목구비를 자랑했다. 그러자 누리꾼들은 "화장 때문이었네", "라이브 캡처의 오해였다"라며 안도했다.하지만 같은달 8일 업로드된 영상에서 다소 부어오른 볼살과 부자연스러운 콧대를 보여줘 인중축소술 등 성형설이 다시 불거졌다. 또 지난 9월에는 방송인 정준하가 개업한 아이스크림 가게 방문을 인증했다가 콧대와 하관이 변한 듯한 비주얼을 보였다. 같은달 28일에도 진한 눈화장과 광대뼈 밑으로 다소 부어 보이는 얼굴을 보여 성형설이 이어졌다.특히 지난 8일 게시물을 두고 그의 성형설은 크게 화제가 됐다. 누리꾼들은 "한채영 맞아요?", "이전 얼굴과 달라 보이는데", "말 안 하면 못 알아보겠어요" 등의 댓글을 남겼다. 반면 "성형보단 앱 때문인 것 같다"며 사진 보정 가능성을 언급하는 의견도 나왔다. 한채영은 성형 의혹과 관련해 별다른 입장을 밝히지 않은 상태다.한편 한채영은 1980년생이다. 2000년 데뷔해 2007년 4살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했다. 슬하에 2013년생 아들이 있다. 한채영은 최근까지 영화 '악의 도시', 드라마 '스캔들'에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr