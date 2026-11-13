기희현과 이상윤이 데이트를 인증하고 있다. / 사진=기희현 SNS

사진=기희현 SNS

공개 연애 중인 그룹 다이아 출신 기희현과 모델 이상윤이 허당미 가득한 데이트 현장을 공유했다.기희현은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "누가 카메라에다 핸드폰을 두니... 그게 바로 나에요"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 기희현이 이상윤과 함께 인생네컷을 촬영하고 있는 모습. 다양한 포즈를 취하며 만족스러운 결과물을 기대했으나, 기희현이 카메라 렌즈에 자신의 핸드폰을 두면서 사진마다 절반 이상이 핸드폰으로 가려지는 상황이 만들어졌다.이에 기희현은 "다음에는 더 잘해볼게요"라며 사과를 의미하는 백기 이모티콘을 덧붙였다. 하지만 이상윤은 "1만 2000원 환불 부탁드립니다"라며 허탈한 심경을 표출했다.두 사람의 열애 사실은 지난 6월 기희현이 자신의 SNS에 이상윤과 함께 오사카 길거리를 거닐고 있는 CCTV 영상을 업로드하면서 밝혀졌다.한편 기희현은 2015년 그룹 다이아로 데뷔했으며 다음해 Mnet '프로듀스 101'에 출연했다. 이후 배우로 전향하며 다양한 영화와 드라마에 출연했으며, 현재는 인플루언서로 활동 중이다. 이상윤은 채널A '하트페어링'에서 메기남으로 등장한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr