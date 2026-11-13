박하선이 '씨네타운' 하차 소감을 밝혔다./사진=텐아시아DB

박하선이 '씨네타운' 하차 소감을 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 박하선이 6년간 진행해 온 라디오 프로그램 하차 심경을 솔직하게 털어놨다.지난 12일 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에는 '취미 얘기하려 나와서 진심만 얘기까지...취향참견 EP1. 박하선'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 문채원은 첫 기획 콘텐츠인 '취향참견'의 첫 게스트로 박하선을 초대해 근황과 취향에 대한 이야기를 나눴다. 2005년 데뷔한 박하선과 2007년 데뷔한 문채원은 비슷한 시기 활동했던 과거를 떠올렸다. 과거 SBS 예능 '강심장'에 함께 출연했던 일화를 꺼낸 박하선은 "그 무서운 곳에 나갔던 기억이 난다. 당시 8시간 동안 녹화를 해서 너무 피곤해 잤다"며 카메라에 조는 모습이 잡혔던 비화를 전했다. 이에 문채원은 "나는 너무 무서워서 못 졸았다"고 받아쳤다.문채원은 최근 박하선이 6년간 DJ로 활약한 SBS 파워FM '박하선의 씨네타운'에서 하차한 근황을 언급하며 "6년 동안 해오셨던 라디오를 마무리하셨는데 마음이 어떠시냐"고 물었다.이에 박하선은 "되게 시원섭섭할 줄 알았는데 섭섭하기만 하더라"며 "제가 남자도 6년을 사귄 적이 없다. 우리 남편(류수영)도 2년 사귀었다. 물론 결혼생활은 오래 하고 있지만"이라고 털어놨다.이어 박하선은 "제가 스케줄 때문에 그만한다고 해놓고도, 먼저 이별을 통보하고도 너무 슬픈 거다"라며 "6년이면 너무 정이 들었나 보다. 나중에 할머니 되면 다시 한번 해보고 싶다"고 라디오를 향한 깊은 애정과 미련을 보였다.이를 들은 문채원이 "팬분들은 기다리실 것 같다"고 위로하자, 박하선은 "할머니 때까지 기다려주실까"라고 화답했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr