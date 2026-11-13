이종석, '재혼황후' 뒤태 노출 수모 겪었다…"제모도 안 했는데" ('문명특급')

이미지 크게보기 배우 이종석이 '재혼황후' 촬영 중 겪은 노출 수모를 털어놨다. / 사진 = 유튜브 채널 '문명특급'

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배우 이종석이 '재혼황후' 촬영 중 겪은 노출 수모를 털어놨다.12일 '문명특급' 채널에는 "실시간 전 세계 최다 시청 1위 화제작 재혼 황후, 만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 킹 앤 퀸"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'의 주역 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연했다.이날 신민아는 "세영이도 그렇고 저도 그렇고 드레스가 흘러내릴까 봐 신경을 써야 된다"며 "주지훈 오빠는 등장하는 순간 신경을 안 쓰더라"고 폭로했다.하인리가 새에서 사람으로 돌아올 때마다 맨몸으로 등장해야 한다는 재재의 말에, 이종석은 "정말 애석한 일이다"라고 답했다.원작 속 어깨를 구현하느라 얼마나 연습했느냐는 질문에 이종석은 "감독님이 꼬실 때는 진짜 아무것도 준비 안 해도 된다고 하셨다"며 억울함을 내비쳤다.그러나 "막상 찍다가 '아 여기서는 좀 이렇게 벗었으면 좋겠다'는 요청이 갑작스럽게 나왔다"고 설명했다.이어 "갑자기 다리부터 훑고 올라오는데 다리 제모도 안 했다"며 "하인리랑 다리털이 좀 안 어울리는 것 같다는 생각도 했다"고 고백했다.재재가 "처음 당하고 난 이후로 우리 감독님한테 정말 그런 수모를"이라고 말하자, 이종석은 "수모를"이라고 따라 하며 울컥한 눈빛을 보였다. 이에 재재는 "이만저만 고생이 아니셨다"고 덧붙였다.한편 '재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 황제 소비에슈(주지훈 분)에게 이혼을 통보받은 뒤 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다. 총 10부작으로, 매주 수요일 2회차씩 디즈니+에서 공개된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr