연예인 인지도 앞세우더니…이상준·임우일, 화려한 홍보에 엇갈린 소비자 평가 [TEN스타필드]

이상준과 임우일이 한우 프랜차이즈 홍보에 나섰다. / 사진=텐아시아DB

꾸석지돌판한우 대표 이상준이 매장을 홍보하고 있다. / 사진=꾸석지돌판한우 공식 홈페이지

임우일이 한우88도매장을 홍보하고 있다. / 사진=한우88도매장

개그맨 이상준과 임우일이 한우 프랜차이즈의 얼굴로 나서며 적극적인 홍보를 펼치고 있다. 두 사람의 인지도를 앞세운 브랜드들은 단기간에 가맹점을 늘리며 주목받았지만, 정작 음식의 맛과 품질, 서비스에 대한 소비자들의 평가는 엇갈리고 있다. 연예인의 유명세가 브랜드를 알리는 데는 효과적이지만, 실제 매장의 경쟁력까지 보장하는 것은 아니라는 지적이 나온다.연예인의 프랜차이즈 사업은 낯선 일이 아니다. 방송을 통해 쌓은 인지도를 바탕으로 소비자의 관심을 끌 수 있고 브랜드를 빠르게 알리는 효과도 기대할 수 있기 때문이다. 이 가운데 이상준과 임우일은 자신의 얼굴과 이름을 전면에 내세우고 매장 홍보에도 직접 참여했다. 다만 적극적인 홍보로 높아진 기대가 실제 소비자들의 만족도로 이어지는지는 별개의 문제다.이상준이 공동 창업한 한우 프랜차이즈 '꾸석지돌판한우'는 지난해 1월 본격적으로 가맹사업을 시작했다. 이후 불과 5개월 만에 210호점 계약을 달성하며 빠른 성장세를 보였다. 이상준은 직접 매장을 운영하는 것은 물론 유튜브와 SNS를 통해 브랜드 홍보에도 적극적으로 나섰다. 당시 업체 측은 일부 매장의 월매출이 최대 2억5000만원에 달한다고 소개하며 사업 성과를 강조하기도 했다.그러나 화려한 홍보와 달리 실제 매장을 방문한 소비자들의 평가는 엇갈렸다. 저렴한 가격에 한우를 즐길 수 있다는 호평과 함께 고기의 식감과 품질이 기대에 미치지 못한다는 아쉬운 반응이 나왔다. 특히 연예인의 이름을 믿고 매장을 찾았지만 음식의 맛이나 서비스에 만족하지 못했다는 후기도 등장하며 이목을 끌었다. 높은 인지도가 소비자들의 관심을 끄는 데는 성공했지만, 음식의 맛과 품질에 대한 만족까지 이끌어내지는 못한 셈이다.이런 가운데 가맹점 감소 논란까지 불거졌다. 지난 9월 전국한우협회가 공개한 명단에 따르면 '꾸석지돌판한우' 매장은 지난해 205곳에서 올해 95곳으로 줄어들었다. 네이버 지도에서 확인되는 매장 역시 73곳에 그쳤다. 단기간에 수백 개 점포 계약을 달성했다고 홍보했던 것과는 대조적인 모습이다.임우일 역시 초저가 한우 프랜차이즈 '한우88도매장'의 전속 광고모델로 활동하며 브랜드 홍보에 힘을 보탰다. 해당 브랜드는 가맹사업을 시작한 지 2개월 만에 100호점 계약을 달성했다고 발표했다. 임우일은 매장 오픈 행사와 팬사인회 등에 참석하며 소비자들과 직접 만났고, 운영사 측은 브랜드 인지도와 매출 성장에 기여한 공로로 감사패를 전달하기도 했다.임우일이 홍보한 브랜드 역시 소비자들의 반응이 엇갈렸다. 합리적인 가격에 한우를 먹을 수 있다는 긍정적인 평가도 있었지만, 고기의 품질과 매장 서비스가 아쉽다는 후기 역시 많았다. 이상준이 창업한 브랜드와 마찬가지로 적극적인 홍보에 비해 실제 소비자들의 만족도는 기대에 미치지 못하고 있는 모양새다.연예인의 인지도는 신생 브랜드가 단기간에 이름을 알리는 데 유리하게 작용한다. 실제 이상준과 임우일이 참여한 브랜드 모두 가맹사업 초기 100곳 이상의 계약을 달성했다고 발표했다. 그러나 두 브랜드 모두 음식의 품질과 서비스에 대한 소비자들의 평가가 엇갈렸고, 이상준이 참여한 브랜드는 가맹점 감소 논란까지 불거졌다. 빠른 사업 확장이 반드시 소비자들의 만족으로 이어지는 것은 아니라는 얘기다.특히 프랜차이즈 사업은 연예인뿐 아니라 가맹점주들의 이해관계도 얽혀 있다. 연예인의 유명세를 믿고 창업에 나섰더라도 매출을 유지하는 것은 결국 개별 매장의 몫이다. 음식의 품질과 서비스가 기대에 미치지 못한다면 재방문율이 낮아질 수 있고, 그에 따른 부담은 투자금과 운영비를 감당해야 하는 가맹점주들에게 돌아갈 수 있다.연예인의 이름은 브랜드를 알리는 데 효과적이지만 그것만으로 사업의 성패를 판단할 수는 없다. 이상준과 임우일이 전면에 나서며 소비자들의 기대를 높인 만큼, 실제 매장에서도 그에 걸맞은 만족도를 제공하는 것이 중요하다. 유명세를 앞세운 홍보보다 음식의 품질과 서비스가 우선돼야 한다는 점을 두 사례가 보여주고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr