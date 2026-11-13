‘연애남매’ 박재형, 드디어 연애 시작해…여자친구도 함께 공개

JTBC 예능 '연애남매' 출신 박재형이 여자친구와 달달한 데이트를 즐기는 근황을 공개했다.박재형은 최근 자신의 인스타그램에 "ootd for a date"라는 글과 함께 여자친구와 촬영한 영상을 게재했다. '데이트를 위한 오늘의 착장'이라는 뜻으로, 연인과의 데이트를 앞두고 한껏 꾸민 모습을 공개한 것이다.공개된 영상 속 박재형은 여자친구와 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 두 사람은 가을 단풍이 물든 거리를 배경으로 손을 이용해 하트 모양을 만드는 등 애정을 과시했다. 특히 여자친구의 얼굴을 가린 채 다정한 커플 포즈를 취해 눈길을 끌었다.박재형은 검은색 상의에 짙은 남색 재킷을 매치해 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 여자친구 역시 차분한 색상의 코트를 착용해 가을 분위기를 물씬 풍겼다. 두 사람은 비슷한 색감의 옷을 입고 자연스러운 커플 분위기를 연출했다.특히 박재형은 여자친구와의 데이트를 자신의 SNS에 공개하며 당당한 연애 행보를 이어가고 있다. 방송 당시 여성 출연자들의 관심을 한 몸에 받았던 만큼 그의 실제 연애 근황에도 관심이 쏠린다.한편 박재형은 2024년 방송된 JTBC·웨이브 예능 '연애남매'에 여동생 박세승과 함께 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 훈훈한 외모와 다정한 성격으로 시청자들의 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr