'보스의 노골적 취향'이 방송 2회 만에 0%대 시청률을 기록했다. / 사진=MBN 방송 화면 캡처

'보스의 노골적 취향'이 방송 2회 만에 0%대 시청률을 기록했다. / 사진=MBN 방송 화면 캡처

'보스의 노골적 취향'이 방송 2회 만에 0%대 시청률을 기록했다. / 사진=MBN 방송 화면 캡처

'보스의 노골적 취향'이 방송 2회 만에 0%대 시청률을 기록했다. / 사진=MBN 방송 화면 캡처

배우 성훈이 약 3년 만에 안방극장에 복귀했지만, 시청률은 2회 만에 0%대로 떨어졌다. 첫 방송에서 1.3%로 출발한 '보스의 노골적 취향'은 2회에서 0.97%를 기록하며 하락세를 보였다.지난 12일 방송된 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 2회에서는 권도혁(성훈 분)의 비서로 첫 출근한 이은채(오세영 분)가 계약 조건에 발목을 잡히며 이중생활에 위기를 맞는 모습이 그려졌다.'보스의 노골적 취향'은 지난 11일 첫 방송 됐다. 성훈이 2023년 종영한 '완벽한 결혼의 정석' 이후 특별출연과 숏폼 작품을 제외하고 약 3년 만에 안방극장에 복귀한 작품이다. 그러나 방송 이틀 만에 시청률이 1% 아래로 떨어지면서 아쉬운 성적을 남겼다.이은채가 밴드 '인디아레드'의 보컬 '수'라는 사실을 확신한 권도혁은 개발 중인 AI 가수에게 "넌 하나만 존재해야 해"라는 말을 남겼다. 이후 형부 서진우(이충주 분)의 중재로 이은채와 마주 앉은 그는 3개월간 자신의 비서로 일할 것을 제안했다.이은채는 진료실에서 있었던 일을 더는 문제 삼지 않겠다는 각서를 요구했다. 이어 "그 쪽한테 남성적 매력을 전혀 못 느낄걸요"라고 선을 그었지만, 권도혁은 "너도 나한테 넘어올 거 같거든"이라며 자신감을 보였다. 두 사람은 서로에게 반하지 않는다는 조건으로 내기를 걸었고, 각자의 목적을 위해 계약을 맺었다.첫 출근부터 갈등이 시작됐다. 이은채는 밴드의 정기 공연에 참석하기 위해 영어학원에 간다는 핑계를 대고 회사를 나섰다. 그러나 권도혁은 허락 없이 퇴근했다며 복귀를 지시했다. 계약서에는 출퇴근 시간을 권도혁이 정하고, 이를 어길 경우 선불금의 세 배를 배상해야 한다는 조항이 담겨 있었다. 결국 이은채는 공연에 서지 못했다.며칠 뒤 이은채는 권도혁이 자리를 비운 사이 다시 공연장으로 향했다. 이동하던 중 문태경(이정신 분)과 부딪혔고, "우리 어디서 본 적 없나요?"라는 그의 말을 작업 멘트로 오해했다. 이후 공연을 준비하던 이은채가 구두 굽이 부러져 넘어질 뻔하자 문태경이 붙잡아 줬다. 그는 "말하기 싫으면 안 해도 돼요"라며 수선한 구두를 건넸다.공연장에서 이은채를 발견한 권도혁은 무대 위 그를 지켜봤다. 특히 문태경이 꽃다발을 던지며 이은채와 미소를 주고받자 불편한 기색을 보였다. 공연을 마치고 돌아온 이은채가 꽃다발을 주웠다고 둘러대자 권도혁은 이를 쓰레기통에 버렸다. 이에 이은채가 다시 꽃다발을 꺼내면서 두 사람의 신경전이 이어졌다.늦은 밤까지 퇴근하지 못한 이은채는 권도혁의 연구실을 엿듣다 문이 열리는 바람에 그의 품에 안겼다. 이은채는 '왜 이렇게 단단한 거래?'라고 생각했고, 권도혁 역시 '왜 두근거리려는 건데?!'라며 당황했다. 서로를 의식하기 시작한 두 사람 사이에 미묘한 분위기가 형성됐다.방송 말미에는 권도혁이 이은채를 집까지 데려다주는 장면이 담겼다. 집 앞에서 아버지 이만덕(조희봉 분)을 발견한 두 사람은 황급히 차 안에 몸을 숨겼다. 이때 발에 쥐가 난 이은채가 권도혁의 허벅지를 붙잡았고, 권도혁은 그의 발을 주물러줬다. 눈이 마주친 이은채는 '이 분위기는 뭐야'라며 혼란스러워했다.이처럼 '보스의 노골적 취향' 2회에서는 비서 계약으로 얽힌 권도혁과 이은채가 서로를 의식하기 시작했다. 여기에 문태경까지 이은채에게 관심을 보이면서 세 사람의 관계에 변화가 예고됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr