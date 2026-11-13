그룹 2NE1 씨엘 / 사진 제공=더블랙레이블

그룹 2NE1 멤버 CL이 프로듀서 테디와 다시 손잡았다.더블랙레이블은 13일 CL과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. CL은 오랜 기간 음악적 호흡을 맞춰온 테디와의 신뢰를 바탕으로 더블랙레이블에 합류했다.CL은 2009년 2NE1의 리더로 데뷔해 'Fire', '내가 제일 잘 나가' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 솔로 가수로 활동하며 작사·작곡과 프로듀싱에도 참여해 왔다.CL과 테디는 2NE1 활동 당시부터 함께 작업해 온 사이다. 이번 계약으로 두 사람이 다시 한솥밥을 먹게 되면서 향후 음악 활동에도 관심이 쏠린다.CL은 이달 중 신곡 발매를 목표로 준비 중이다. 더블랙레이블은 CL이 음악을 비롯한 다양한 분야에서 활동할 수 있도록 지원할 계획이라고 전했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr