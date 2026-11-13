이미지 크게보기 '이혼숙려캠프' 이호선이 퇴근길 도중 기준 부부 싸움에 투입됐다. / 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 이호선이 퇴근길 도중 기준 부부 싸움에 투입됐다.12일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 26기 '기준 부부'가 이호선과 5시간에 걸친 상담을 마치고 숙소로 돌아간 모습이 그려졌다.아내는 끼니도 거른 채 '이혼 변호사'를 검색했다. 혼자 술을 마신 남편에게는 이혼을 요구했다.남편은 "끝내. 해줄게"라고 맞받았다. "내 집이지 않냐. 네가 나가면 되지 않냐"는 남편의 말에 아내는 욕설을 퍼부으며 물건을 집어 던졌다.심각한 상황으로 치닫자 제작진이 방에 긴급 투입됐고, 두 사람을 분리 조치했다. 그럼에도 아내는 "지금도 다 때려 부수고 싶다. 남편이랑 얘기 안 한다"며 감정을 추스리지 못했다.결국 퇴근하던 이호선까지 숙소에 투입됐다. 이호선은 "집에 가다가 왔다. 뭐가 제일 속상했냐"고 물었다.아내는 "내 자신이 처량하기도 하고 다 까발려지는 게 속상했다. 남편이 나오기 싫다고 하는 것도 설득해서 나왔는데 너무 힘들었다. 맨날 싸우면서 해결하려고 노력도 안 하고 이혼하자고 하면 안 하겠다고 한다"며 속상한 부분을 털어놨다.이호선은 "우리 집이 '이혼숙려캠프'에 투자를 했다. 손해가 나면 안 된다. 이 집에 누가 리더냐. 기준을 세우는 아내밖에 없다. 새로운 기준을 아내가 세워야 한다"며 아내에게 리더의 역할을 차분하게 설명했다.이어 "이전에 내가 세웠던 것들이 완전히 초토화되고 다 부서지는 건 팔다리가 다 부러지는 느낌이다. 리더는 그런 걸 감수하는 거다"라고 덧붙였다.그러다 이호선은 제작진에게 "남편 오라고 해요"라고 요청했다. 남편이 오자 이호선은 "아내가 하는 행동을 비슷하게 해라. 거울 요법이라고 한다. 아내가 화가 나서 음식을 안 먹으면 조금 기다려줘라"라고 조언했다.마지막에 이호선은 아내를 꼭 안아줬다. 아내는 눈물을 흘리며 "고맙습니다"라고 말했고, 남편 또한 "감사하다"고 고마움을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr