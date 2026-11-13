배우 송혜교가 일정차 태국 방콕을 방문했다. / 사진=송혜교 SNS

배우 송혜교가 일정차 태국 방콕을 방문했다. / 사진=송혜교 SNS

배우 송혜교가 일정차 태국 방콕을 방문했다. / 사진=송혜교 SNS

배우 송혜교가 해외에서 일정을 소화하고 있는 근황을 전했다.송혜교는 13일 새벽 자신의 인스타그램에 "기대된다!"라는 문구를 비롯해 다양한 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 송혜교는 해외 일정을 소화하며 현지 식사를 즐기는 등 여유로운 시간을 보내고 있다. 특히 수수한 차림부터 화이트 원피스까지 여러 스타일을 소화하면서도 변함없는 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.한편 송혜교는 다음달 11일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 시청자들과 만날 예정이다. 노희경 작가가 집필하고 이윤정 감독이 연출한 작품으로, 배우 공유와 호흡을 맞춘다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr