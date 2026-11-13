배우 송혜교가 일정차 태국 방콕을 방문했다. / 사진=송혜교 SNS
배우 송혜교가 일정차 태국 방콕을 방문했다. / 사진=송혜교 SNS
배우 송혜교가 해외에서 일정을 소화하고 있는 근황을 전했다.

송혜교는 13일 새벽 자신의 인스타그램에 "기대된다!"라는 문구를 비롯해 다양한 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 송혜교는 해외 일정을 소화하며 현지 식사를 즐기는 등 여유로운 시간을 보내고 있다. 특히 수수한 차림부터 화이트 원피스까지 여러 스타일을 소화하면서도 변함없는 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.
배우 송혜교가 일정차 태국 방콕을 방문했다. / 사진=송혜교 SNS
배우 송혜교가 일정차 태국 방콕을 방문했다. / 사진=송혜교 SNS
배우 송혜교가 일정차 태국 방콕을 방문했다. / 사진=송혜교 SNS
배우 송혜교가 일정차 태국 방콕을 방문했다. / 사진=송혜교 SNS
한편 송혜교는 다음달 11일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 시청자들과 만날 예정이다. 노희경 작가가 집필하고 이윤정 감독이 연출한 작품으로, 배우 공유와 호흡을 맞춘다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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