개그맨 김성원이 한국인들의 속을 긁는 엉뚱한 먹방으로 '개그콘서트' 무대에 오른다. / 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

개그맨 김성원이 한국인들의 속을 긁는 엉뚱한 먹방으로 '개그콘서트' 무대에 오른다. / 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

개그맨 김성원이 한국인들의 속을 긁는 엉뚱한 먹방으로 '개그콘서트' 무대에 오른다.오는 15일 방송되는 KBS2 '개그콘서트'에서는 새 코너 'Kevin & Jimmy'(케빈앤지미)와 '의좋은 형제'가 공개된다.'Kevin & Jimmy'는 김성원이 자신의 유튜브 채널에서 선보였던 콘텐츠를 무대로 옮긴 코너다. 김성원은 그동안 '컵라면 건강하게 먹는 법', '김밥으로 한국인 킹받게 하는 법' 등 한국 음식을 기상천외한 방식으로 먹는 영상으로 화제를 모았다. 외국인에게 한국 음식을 소개하는 듯하지만, 정작 한국인들이 보면 답답함을 참기 어려운 먹방이 특징이다.이번에는 미국 토크쇼를 배경으로 한다. 박준형이 진행하는 토크쇼에 'K푸드 전문가'로 등장한 김성원은 "'한국인의 밥상' 등을 보며 한국 음식을 배웠다"고 자신감을 드러낸다. 이어 한국인의 대표 간식과 음료를 제대로 먹는 방법을 알려주겠다며 시범에 나선다. 그러나 그의 설명이 이어질수록 객석에서는 탄식과 원성이 쏟아진다.또 다른 신설 코너 '의좋은 형제'는 경상도의 한 시골 마을을 배경으로 펼쳐지는 콩트다. 현대 문물과 거리를 두고 살아가는 형 서유기와 동생 손유담 앞에 도시에서 온 서성경이 나타나면서 소동이 벌어진다.서성경은 형제가 처음 보는 물건들을 꺼내 자랑하지만, 예상과 달리 오히려 형제에게 당하는 처지가 된다. 아이들 사이에서 시작된 신경전은 서성경의 아빠 김성원과 형제의 할머니 김진곤의 싸움으로까지 번진다. 단순한 상황을 반복하며 웃음을 만들어내는 정통 콩트의 재미를 내세웠다.한편 KBS2 '개그콘서트'는 오는 15일 오후 10시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr