빵꾸똥꾸 언제 이리 컸어?…진지희, 청순함 가득한 새 프로필
배우 진지희가 한층 성숙해진 미모로 근황을 전했다.

진지희는 12일 자신의 인스타그램에 "New(세로버전)"이라는 글과 함께 여러 장의 프로필 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 진지희는 하얀색 민소매 의상을 입고 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 그는 청순하면서도 단아한 분위기를 자아냈다. 특히 잡티 하나 없는 뽀얀 피부와 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.
빵꾸똥꾸 언제 이리 컸어?…진지희, 청순함 가득한 새 프로필
빵꾸똥꾸 언제 이리 컸어?…진지희, 청순함 가득한 새 프로필
어린 시절 '빵꾸똥꾸'를 외치던 개구쟁이 소녀의 모습은 온데간데없이 성숙한 여배우의 분위기가 물씬 풍긴다. 어느덧 20대 후반에 접어든 진지희는 특유의 사랑스러운 매력에 우아함까지 더하며 물오른 미모를 과시했다.

이를 본 배우 소유진은 "꺅"이라는 댓글과 함께 하트 이모티콘을 남기며 애정을 드러냈다.
빵꾸똥꾸 언제 이리 컸어?…진지희, 청순함 가득한 새 프로필
빵꾸똥꾸 언제 이리 컸어?…진지희, 청순함 가득한 새 프로필
한편 1999년생인 진지희는 2003년 아역배우로 데뷔했다. 특히 2009년 MBC 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'에서 정해리 역을 맡아 '빵꾸똥꾸'라는 유행어를 탄생시키며 큰 사랑을 받았다. 이후 SBS 드라마 '펜트하우스' 시리즈 등에 출연하며 성인 배우로서 입지를 다졌다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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