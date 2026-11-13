빵꾸똥꾸 언제 이리 컸어?…진지희, 청순함 가득한 새 프로필

배우 진지희가 한층 성숙해진 미모로 근황을 전했다.진지희는 12일 자신의 인스타그램에 "New(세로버전)"이라는 글과 함께 여러 장의 프로필 사진을 게재했다.공개된 사진 속 진지희는 하얀색 민소매 의상을 입고 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 그는 청순하면서도 단아한 분위기를 자아냈다. 특히 잡티 하나 없는 뽀얀 피부와 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.어린 시절 '빵꾸똥꾸'를 외치던 개구쟁이 소녀의 모습은 온데간데없이 성숙한 여배우의 분위기가 물씬 풍긴다. 어느덧 20대 후반에 접어든 진지희는 특유의 사랑스러운 매력에 우아함까지 더하며 물오른 미모를 과시했다.이를 본 배우 소유진은 "꺅"이라는 댓글과 함께 하트 이모티콘을 남기며 애정을 드러냈다.한편 1999년생인 진지희는 2003년 아역배우로 데뷔했다. 특히 2009년 MBC 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'에서 정해리 역을 맡아 '빵꾸똥꾸'라는 유행어를 탄생시키며 큰 사랑을 받았다. 이후 SBS 드라마 '펜트하우스' 시리즈 등에 출연하며 성인 배우로서 입지를 다졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr