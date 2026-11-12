르세라핌 출신 김가람이 근황을 전하고 있다. / 사진=김가람 SNS

르세라핌 출신 김가람이 근황을 전하고 있다. / 사진=김가람 SNS

배우로 새 출발을 알린 바 있는 르세라핌 출신 김가람이 해외에서의 근황을 전했다.김가람은 지난 11일 지신의 인스타그램에 "니카니카"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김가람이 홍콩에서 여유를 만끽하고 있는 모습. 홍콩의 도로 교통 표지판이 보인다. 특히 김가람은 해외 명품 브랜드 M사의 가죽 가방을 착용했다. 해당 가방은 국내 공식 홈페이지 기준 380~465만 원에 판매되고 있는 것으로 알려졌다.김가람은 지난 6월 매니지먼트 구와 전속계약을 체결하고 배우로 새로운 활동을 시작했다. 지난 9월에는 새로운 프로필을 공개한 데 이어 촬영 비하인드와 '5자 토크' 영상도 선보였다.한편 김가람은 2022년 그룹 르세라핌 멤버로 화려하게 데뷔했지만, 중학교 재학 시절 학교폭력 가해 의혹이 불거졌고 과거 학교폭력대책자치위원회에서 5호 처분받은 사실이 알려지면서 논란이 확산했다. 이후 김가람은 데뷔 약 2개월 만에 르세라핌을 탈퇴했고 쏘스뮤직과의 전속계약도 해지했다. 연예계 활동을 중단한 뒤에는 건국대학교 매체 연기과에 진학하며 연기를 준비해왔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr