주지훈이 '재혼 황후' 의상에 대해 이야기했다./사진제공=월드디즈니컴퍼니코리아

Ju Ji-hoon

배우 주지훈이 '재혼황후' 속 파격적인 의상에 대해 본인 역시 당혹스러움을 느꼈다고 털어놨다.지난 11일 유튜브 채널 '문명특급'에는 '주지훈 의상 논란(?)'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 MC 재재는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후' 속 주지훈의 의상을 언급하며 "'내가 지금 입고 나온 옷이 맞나'라며 많은 생각을 하셨다고 들었다"고 질문을 던졌다.이에 주지훈은 "준비된 옷을 입고 나올 때마다 '이게 가능한 것인가', '이렇게 시스루여도 되는 것인가' 싶었다"고 당시의 솔직한 심경을 밝혔다. 이어 "황제의 체통은 어느 선이어야 하는가. 명치냐, 배꼽이냐를 두고 고민했다"고 덧붙였다.재재가 "배꼽까지는 너무 파였다"며 폭소한 뒤 "그럼 언제는 명치고 언제는 배꼽이냐"고 의상 기준을 묻자, 주지훈은 "보통 가내복은 명치 아래로 내려간다. 공식적인 석상에서는 명치 위로 올라간다"고 재치 있는 자평을 내놓아 웃음을 자아냈다. 옆에 있던 신민아 역시 웃음을 감추지 못했다.'재혼황후'는 공개 직후 의상과 소품의 완성도를 둘러싸고 시청자들의 엇갈린 반응을 얻고 있다. 특히 황제 소비에슈 역을 맡은 주지훈의 과도한 노출과 원색 위주의 화려한 의상 디자인을 두고 "작품의 톤과 어울리지 않는다", "몰입을 깬다"는 지적이 이어진 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr