'너의 그라운드' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'너의 그라운드' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

MBC가 야구를 소재로 한 새 드라마 '너의 그라운드'를 선보인다.다음 달 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'는 한 번의 좌절로 선수 생활을 멈춘 야구선수 강해환이 변호사 출신 에이전트 서희승을 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 이야기를 그린 작품이다.극 중 한효주는 대형 로펌의 에이스 변호사에서 프로야구 에이전트로 전향한 서희승을 연기한다. 공명은 한때 메이저리그에 진출했지만 예상치 못한 사건을 겪은 뒤 2년째 재활 중인 미라클즈의 우완 투수 강해환 역을 맡았다.두 사람은 11년 전 일성고등학교에서 처음 인연을 맺었다. 당시 서희승은 전교 1등 모범생이었고 강해환은 야구부의 에이스 투수였다. 서로의 첫사랑이었던 두 사람은 오랜 시간이 흐른 뒤 에이전트와 선수로 재회한다. 서희승이 강해환의 재기를 돕게 되면서 두 사람의 관계에도 변화가 찾아올 예정이다.12일 공개된 사진에는 야구장 관중석과 산책로 등 다양한 장소에서 함께 시간을 보내는 한효주와 공명의 모습이 담겼다. 야구장 관중석에 나란히 앉은 두 사람은 편안한 분위기를 자아낸다. 공명이 정면을 바라보는 동안 한효주는 팔짱을 낀 채 미소를 짓고 있다.또 다른 사진에서는 한효주의 환한 미소와 공명의 차분한 표정이 대비를 이룬다. 특히 나무가 늘어선 길에서 서로의 손을 맞잡고 마주 선 모습도 공개됐다. 11년이라는 시간이 흐른 뒤 다시 만난 두 사람이 어떤 계기로 가까워지게 될지 관심이 쏠린다.제작진은 "한효주와 공명은 나란히 서 있는 모습만으로도 첫사랑의 설렘을 떠올리게 하는 배우들"이라며 "두 사람의 눈부신 비주얼 합과 자연스러운 호흡이 11년 만에 다시 시작되는 로맨스에 특별한 매력을 더할 것"이라고 밝혔다. 이어 "처음 공개된 커플 스틸을 시작으로 두 배우가 그려낼 그라운드 힐링 로맨스를 기대해 달라"고 덧붙였다.'너의 그라운드'는 12월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr