'뜨거운 안녕' 2화가 방송됐다. / 사진=tvN

'뜨거운 안녕' 2화가 방송됐다. / 사진=tvN

'뜨거운 안녕' 2화가 방송됐다. / 사진=tvN

tvN 새 수목드라마 '뜨거운 안녕'이 2회 연속 1%대 시청률에 머물렀다. 극 중 강훈이 10년간 함께한 개그 트리오의 해체를 선언하면서 멤버들은 끝내 눈물을 쏟았다.지난 12일 방송된 '뜨거운 안녕' 2회에서는 강태구(강훈 분), 김남일(조현철 분), 한준서(김정진 분)가 결성한 개그 트리오 '아수라'가 해체를 발표하는 모습이 그려졌다. 이날 시청률은 1.7%로, 첫 방송과 동일한 수치를 기록했다.방송에서 아수라는 오랜만에 방송 무대에 설 기회를 얻었다. '개그지락'의 새 코너 검사에 통과한 세 사람은 설레는 마음으로 녹화를 준비했다. 그러나 무대에 오르기 직전 인기 개그맨 황찬성(고건한 분)이 나타나면서 상황이 달라졌다. 제작진은 시청률이 보장된다는 이유로 황찬성을 무대에 세웠고, 아수라는 또다시 기회를 잃었다.10년째 무명 생활을 이어온 멤버들의 갈등도 깊어졌다. 김남일은 자신 때문에 여자친구 이나연(문희 분)이 눈치를 보며 감정을 숨기는 모습에 괴로워했다. 결국 그는 강태구와 한준서에게 그동안 쌓아온 감정을 쏟아내며 팀을 그만두자고 제안했다.김남일은 "우리가 지금 관둔다고 해서 진심으로 말리는 사람 있을 것 같아? 없어. 안되는 사람들끼리 모여서 발악하는 거밖에 안 돼"라며 냉혹한 현실을 짚었다. 강태구 역시 힘들어도 참고 버티고 있다며 그동안 눌러왔던 속마음을 털어놨다.강태구는 아버지 강민기(전배수 분)의 반대에도 개그맨의 꿈을 포기하지 않으려 했다. 그는 "전 이제 시작인데요. 이렇게 끝낼 거면 시작도 안 했어요"라고 맞섰지만, 지방 행사에서 출연료조차 제대로 받지 못하는 현실에 좌절했다. 자신을 믿고 10년간 함께한 동료들을 생각한 끝에 강태구는 아수라의 해체를 결정했다. 갑작스러운 선언에 김남일과 한준서는 눈물을 흘렸다.한편 아수라를 남몰래 응원해 온 고은영(이이담 분)의 정체도 밝혀졌다. 동네 카페 직원으로 일하며 세 사람을 알게 된 고은영은 이들의 모습에 위로받으며 팬이 됐다. 몰래 선물을 전할 정도로 애정을 품었지만, 정작 아수라 멤버들은 그를 동네의 수상한 인물로 오해하고 있었다.이후 아수라의 10주년 공연에 초대받은 고은영은 공연을 마친 세 사람이 해체를 발표하자 충격에 빠졌다. 그는 결국 "내가 당신들 팬이라고요. 그러니까 해체하지 말아요"라고 외치며 자신의 정체를 밝혔다. 아무도 자신들을 응원하지 않을 것이라고 생각했던 아수라 앞에 진심 어린 팬이 나타나면서 세 사람의 결정에도 변화가 생길지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr