서동주가 비트코인 투자 경험을 털어놨다. / 사진='서동주의 또.도.동' 유튜브 캡처

서동주가 비트코인 투자 경험을 털어놨다. / 사진='서동주의 또.도.동' 유튜브 캡처

변호사 겸 방송인 서동주가 과거 비트코인 투자로 집을 마련했던 경험을 털어놨다.지난 12일 서동주는 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에 '신입 변호사 때 코인에 월급을 넣었던 서동주, 10년 뒤 글로벌 행사 진행자가 되다'라는 제목의 영상을 게재했다. 서동주가 '코리아 블록체인 위크(KBW)' 행사의 모더레이터(진행자)로 참여하는 모습이 담겼다.서동주는 "한국에서는 처음에 비트코인 막 알게 됐을 때 확 오르고 확 떨어지는 걸 경험하셔서 '도박 아니냐' 이런 인식이 된 것 같다"고 말했다. 이어 "비트코인이나 이더리움같이 오래된 가상자산의 뒷면에는 철학적인 면이 있다"고 설명했다. 서동주는 "모든 것이 다 블록에 쓰이게 하고 아무도 거래내역을 수정 못하게 된다"며 신뢰를 가질 수 있으면서 수수료 없는 거래가 된다고 덧붙였다.서동주는 남다른 투자 이력을 고백해 눈길을 끌었다. 그는 "신입 변호사 시절 로펌에 블록체인 부서가 생겼다"고 회상했다. 당시 변호사 선배들은 "앞으로 모든 것이 가상자산화가 될 것"이라고 내다봤다.서동주는 "그때 내가 패기 넘치는 신입이었기 때문에 월급을 통으로 비트코인을 사고 막 이더리움 사고 그랬다"며 "3개월 만에 3배가 됐다. 나중에 그걸 통해 집을 샀다"고 털어놨다. 그러면서 "가상 자산을 샀던 경험이 10년 후에 이런 자리로 이어졌다"며 "인생은 다 연결이 되어 있다는 생각이 강력하게 든다"고 소회를 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr