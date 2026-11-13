12일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

12일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

12일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 14기 광수가 여성 출연자 3명의 선택을 받으며 인기남에 등극했다.지난 12일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 남성 출연자 5명과 외국인 여성 출연자 5명의 두 번째 날 데이트가 그려졌다.이날 여성 출연자들이 남성을 선택하는 낮 데이트가 진행됐다. 몽골인 장미는 1기 영호를, 라트비아·이탈리아 이중국적자 국화는 12기 영철을 선택했다. 중국인 작약과 세네갈·프랑스 이중국적자 튤립, 일본인 백합은 모두 14기 광수에게 향했다. 이로써 14기 광수는 세 여성과 동시에 데이트하게 됐다.예상치 못한 몰표를 받은 14기 광수는 제작진과의 인터뷰에서 "의자왕이 이런 기분일까"라며 기쁜 마음을 감추지 못했다. 반면 작약에게 관심을 보였던 7기 영호와 백합을 1순위로 꼽았던 7기 영식은 아무에게도 선택받지 못했다.특히 7기 영식은 백합이 자신을 지나쳐 14기 광수를 선택하자 실망했다. 그는 "아까 쓱 지나가는데 엄청 서운했다. 너무 좋아하다 보니까 깊게 좋아했던 것 같다"며 "이제는 그만 좋아하지 말자고 생각했다"고 털어놨다.이후 14기 광수는 작약, 튤립, 백합과 함께 횟집을 찾았다. 튤립이 날음식을 즐기지 않는다는 사실을 알게 된 그는 메뉴 선택에 어려움을 겪었다. 14기 광수는 인터뷰에서 "상대의 식성을 생각하면서 시켜야 하는 게 좀 불편했다"며 튤립과의 관계를 고민했다.그러나 식사 자리에서는 세 여성을 살뜰히 챙겼다. 직접 새우 껍질을 벗겨 나눠준 그는 "한국 남자가 이렇게 자상하다"고 자신을 어필했다. 백합은 "한국 남자 좋다"며 웃었고 이후 인터뷰에서도 "저도 챙김을 받으면 기분이 좋다. 일본 사람이 보면 젠틀맨이라고 느낄 것"이라며 호감을 표현했다.14기 광수는 단체 데이트가 끝난 뒤 세 여성과 각각 대화하며 적극적으로 마음을 전했다. 먼저 백합에게는 "선택은 무조건 나로 해 달라. 솔직히 가장 마음에 든다"며 "아무 말 안 하면 최종 선택 때까지 그대로 가는 거다"라고 말했다. 이어 튤립에게는 "저를 한번 만나보고 싶냐? 저랑 사랑하고 싶냐"고 물었다. 튤립이 웃음을 터뜨리자 "저는 아직 마음에 드는 사람이 두 명이다. 분명하게 얘기해주면 한 명은 당신"이라고 고백했다.작약에게도 호감을 숨기지 않았다. 14기 광수는 "첫 만남에서 캐리어를 들어준 이유는 네가 마음에 들어서다. 관심 있다는 걸 어필한 것"이라며 "지금의 선택을 후회하지 않게 해줄 거다. 우리 최선을 다해보자"고 말했다.한편 1기 영호는 장미와의 데이트에서 적극적으로 마음을 표현했다. 장미 역시 함께 대화하는 시간이 즐겁다며 호감을 보였지만, 데이트 후 인터뷰에서는 "호감도는 변동 없이 60% 정도"라며 "12기 영철을 더 알아보고 싶다"고 밝혔다.12기 영철과 국화의 데이트에서는 결혼 이야기가 오갔다. 국화가 결혼식을 어느 나라에서 하고 싶은지 묻자 12기 영철은 "국제결혼을 한다면 양쪽 나라에서 한 번씩 하고 싶다"고 답했다. 국화가 자신은 라트비아와 이탈리아 이중국적자라고 설명하자 그는 "그럼 3개국 가자. 결혼식 세 번 하자"고 말해 웃음을 안겼다. 국화는 데이트 후 "어색하지 않아서 좋았다. 한 번 더 데이트하고 싶다"며 만족감을 나타냈다.데이트 선택에서 제외된 7기 영식과 7기 영호는 숙소에서 함께 술을 마시며 서로를 위로했다. 두 사람은 각각 백합과 작약을 향한 마음을 이야기하며 다음 데이트를 기대했다.그러나 7기 영식의 감정은 쉽게 풀리지 않았다. 모든 출연자가 숙소에 모인 가운데 14기 광수가 백합의 손목을 잡아 자신의 옆에 앉히려 하자 7기 영식의 표정이 굳어졌다. 백합이 먼저 말을 걸어도 별다른 반응을 보이지 않았다.백합은 인터뷰에서 "표정이 너무 안 좋았다. 그렇게까지 속상한 일인지 몰랐다"며 "3박 4일 동안 저도 다른 사람을 알아봐야 하니까 영식 님도 저 말고 다른 사람을 알아보면 좋겠다"고 말했다.14기 광수가 세 여성에게 동시에 호감을 표현한 가운데, 백합을 둘러싼 7기 영식과의 갈등이 앞으로의 관계에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr