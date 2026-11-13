그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 근황을 전했다. / 사진=뷔 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 근황을 전했다. / 사진=뷔 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 소소한 일상을 공유했다.뷔는 지난 12일 자신의 인스타그램에 "대충 이러고 살아요"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 뷔가 예비군 참여부터 부모님과 세 컷을 찍는 등 여유로운 시간을 보내고 있는 모습. 특히 그는 대중교통을 이용하는가 하면 떡볶이도 가게가 아닌 포장마차를 이용해 눈길을 끌었다.앞서 뷔는 그룹 블랙핑크 멤버 제니와 재결합설에 휩싸였다. 미국 LA의 한 한식당이 제니의 방문 사실을 공개하며 지난해 11월 뷔를 비롯한 일행과 함께 식당을 찾았다고 주장하면서다.식당 측은 뷔가 먼저 자리를 떠나 제니의 사인만 받았다고 설명했으나, 이후 방문 시점과 두 사람의 일정이 맞지 않는다는 의혹이 제기되자 게시물에서 뷔의 이름과 동반 방문 관련 내용을 삭제했다. 이에 일각에서는 식당이 유명 연예인의 이름을 홍보에 활용한 것 아니냐는 의문도 제기했다.한편 뷔와 제니는 2022년부터 여러 차례 열애설에 휩싸였으나 양측 모두 교제 사실을 공식적으로 인정한 적은 없다. 이번 식당 방문 주장 역시 두 사람이 실제로 동행했는지는 확인되지 않았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr