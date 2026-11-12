영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다. / 사진=이승현 기자

영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다. / 사진=이승현 기자

배우 김윤석이 후배 배우 구교환을 1등으로 꼽으며 남다른 애정을 드러냈다.12일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '폭설' 언론배급시사회 및 기자간담회가 열렸다. 현장에는 배우 김윤석, 구교환과 홍의정 감독이 참석했다.'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 부임한 후임 현택(구교환 분)이 의문의 시신을 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 드라마다. 김윤석과 구교환은 2021년 영화 '모가디슈' 이후 5년 만에 다시 호흡을 맞췄다.이날 김윤석은 함께 호흡을 맞춘 후배 배우들 중 구교환이 몇 등 정도 되는지를 묻는 질문에 "다른 작품을 찍고 있는데 거기서는 김선호와 호흡을 맞추고 있다"고 말했다. 이어 "우선 오늘은 구교환이 1등이다. 김선호와 제작발표회를 할 때는 김선호가 1등"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.김윤석은 구교환의 연기에 대해서도 극찬을 아끼지 않았다. 그는 "요즘 테토, 에겐이라는 말이 많이 나오는데 구교환은 에겐에 더 가까운 사람이라고 생각한다"고 밝혔다. 이어 "비수를 찌르는 듯하고 꿰뚫어 보는 듯한 모습을 구교환의 눈빛과 몸을 통해 받았을 때 짜릿한 전율이 있었다"며 "좋은 작품으로 또 만나고 싶다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.한편 '폭설'은 오는 18일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr