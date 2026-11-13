구재이, 5살 많은 교수와 둘째 출산…결혼 6년 만에 맡아본 신생아 냄새

배우 구재이가 출산 소식을 전하며 감격스러운 순간을 공개했다.구재이는 12일 자신의 SNS에 "드디어 만난 하루♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 구재이는 병원 침대에 누워 카메라를 바라보고 있다. 환자복을 입고 마스크를 착용한 그는 출산을 위해 병원을 찾은 모습이다. 특히 출산을 앞둔 상황에서도 또렷한 이목구비와 청초한 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.또 다른 사진에는 남편으로 보이는 인물과 손을 꼭 맞잡고 있는 모습이 담겼다. 구재이의 손목에는 병원 입원 팔찌가 채워져 있으며, 두 사람은 서로의 손을 감싸 쥐며 애틋한 분위기를 자아냈다.무엇보다 구재이는 "드디어 만난 하루"라는 짧은 문구로 아이를 만난 기쁨을 표현했다. 출산이라는 특별한 순간을 맞이한 그의 행복한 근황이 훈훈함을 안긴다.한편 구재이는 2018년 5세 연상의 프랑스 대학 교수와 결혼했다. 이후 프랑스에서 신혼 생활을 이어갔으며, 2020년 첫아들을 품에 안았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr