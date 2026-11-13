안효섭이 '파이널 테이블'에서 강한 역을 맡았다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

안효섭이 '파이널 테이블'에서 강한 역을 맡았다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

배우 안효섭이 '파이널 테이블'에서 복잡하게 얽힌 인물 관계의 중심에 섰다. 극 중 복수를 꿈꾸는 상대가 자신의 친모라는 사실이 밝혀진 가운데, 과거 악연으로 만난 인물과도 요리 대결을 펼치고 있다.오는 14일 방송되는 JTBC 드라마 '파이널 테이블'에서 셰프 강한(안효섭 분)은 최송이(홍화연 분)와 손잡고 평연그룹을 향한 복수 준비를 이어간다. 반면 차우진(장률 분), 문해선(장영남 분)과는 과거의 일로 얽혀 갈등을 빚는다.강한과 최송이는 레스토랑에서 손님과 사장으로 처음 만났다. 강한은 아버지를 죽게 만든 평연그룹에 복수하려는 최송이에게서 어린 시절 아버지를 잃었던 자신의 모습을 떠올렸다. 이후 파밀리아의 헤드 셰프로 요리 서바이벌에 참여해 달라는 최송이의 제안을 받아들이면서 두 사람은 같은 목표를 갖게 됐다.함께 시간을 보내면서 두 사람의 관계도 가까워졌다. 강한은 최송이에게 자신의 약점과 과거를 털어놨고, 3라운드 미션에서는 경력이 많은 다른 팀원들을 제치고 최송이를 파트너로 선택했다.라이벌 셰프 차우진과의 관계는 다르다. 강한은 과거 자신과 인연이 있던 셰프의 장례식장에서 차우진을 마주한 뒤 분노를 나타냈다. 이후 요리 서바이벌 참가 소식을 듣고 찾아온 차우진을 보면서는 7년 전의 일을 후회하게 만들겠다고 다짐했다.차우진 역시 강한을 경계하고 있다. 그는 요리 서바이벌 녹화 현장에서 강한을 만나 숨진 셰프와 어떤 관계였는지 추궁했다. 두 사람 모두 상대에게 지지 않겠다는 태도를 보이고 있지만, 7년 전 어떤 일이 있었는지는 아직 밝혀지지 않았다.평연그룹 회장 문해선과는 더 복잡한 사연이 있다. 강한은 아버지 강산(지승현 분)의 죽음에 평연그룹이 연관돼 있다고 의심하며 오랫동안 복수를 준비했다. 어린 시절 누군가에게 쫓기던 강한이 도망치다 문해선에게 발각되는 장면도 공개됐지만, 당시 무슨 일이 있었는지는 나타나지 않았다.이 가운데 평연미디어 사장 백현주(차지연 분)가 강한의 과거를 조사하는 과정에서 두 사람이 모자 관계라는 사실이 밝혀졌다. 그러나 문해선은 아직 강한이 자신의 아들이라는 사실을 알지 못한다. 오히려 차우진을 친자식처럼 대하고 있어 세 사람 사이에 어떤 사연이 있는지 궁금증을 남겼다.강한이 최송이와 함께 복수를 이어가는 상황에서 차우진, 문해선과의 관계가 어떻게 달라질지 관심이 쏠린다.'파이널 테이블' 7회는 오는 14일 밤 10시 40분 방송된다. 국내에서는 디즈니+, 해외에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 볼 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr