고경표가 체중 관리 변화로 눈길을 끌었다. / 사진=SNS 갈무리, 텐아시아DB

송은이와 김숙이 체중 관리로 고민하는 신인 배우의 사연을 소개하며 평소 몸무게 변화가 큰 고경표에게 조언을 구했다. / 사진=웹예능 '비보티비' 캡처

송은이와 김숙이 체중 관리로 고민하는 신인 배우의 사연을 소개하며 평소 몸무게 변화가 큰 고경표에게 조언을 구했다. / 사진=웹예능 '비보티비' 캡처

배우 고경표가 런던 여행 이후 몸무게가 다시 90kg으로 늘었다고 밝혔다. 배우들은 체중 증가로 외모와 이미지가 달라지면서 작품 활동에도 영향을 받곤 한다. 고경표 역시 배역에 따라 70kg대까지 감량한다고 밝힌 가운데, 과거 최고 몸무게가 94kg에 달했다고 털어놨다.최근 유튜브 채널 '비보티비'에는 웹 예능 '비밀보장' 595회가 공개됐다. 송은이와 김숙은 체중 관리로 고민하는 신인 배우의 사연을 소개하며 평소 몸무게 변화가 큰 고경표에게 전화로 조언을 구했다.김숙이 "지금 행복한 경표냐, 불행한 경표냐"고 묻자 고경표는 "살이 조금 쪄 있다"고 답했다. 앞서 고경표와 예능 '식스센스: B사이드'에서 호흡을 맞춘 송은이는 "녹화 마지막 날 머리도 예쁘게 자르고 오고 몸도 슬림해져서 왔지 않았냐"며 당시 모습을 떠올렸다.고경표는 "4kg 정도를 뺐었는데, 영국 런던에 잠시 다녀왔다"고 밝혔다. 여행 중 그리스 음식부터 버거, 티라미수까지 다양한 음식을 즐겼다는 그는 "여행 중에 4kg이 불었다"며 웃었다. 감량했던 체중이 다시 늘면서 현재 몸무게는 90kg이라고 설명했다. 김숙은 "웃음소리에서 턱살이 느껴지는 느낌이다"라고 농담을 건네기도 했다.고경표는 작품과 배역에 따라 체중을 조절한다고 전했다. 그는 "비주얼적으로 멋 좀 부려야 한다면 80kg 초반에서 앞자리가 7까지도 바뀐다"며 역할에 맞춰 70kg대까지 감량한 경험을 언급했다.체중 변화가 배우의 이미지뿐 아니라 캐스팅에도 영향을 줄 수 있는 만큼, 고경표 역시 작품을 준비할 때 체중 관리에 신경 쓰는 것으로 보인다. 앞서 그는 다른 예능에서도 몸무게가 90kg 안팎일 때 모습에 만족하지만, 대본이 들어오지 않아 다이어트를 할 수밖에 없다고 털어놓은 바 있다.체중을 10kg 이상 줄이는 데 필요한 기간에 대해서는 "단기간엔 좀 어렵고, 미리 대본 선택 과정에서부터 준비를 한다"고 설명했다. 이어 "10kg을 감량한다고 하면 독하게 마음먹고 두 달 정도는 걸린다. 단식하면 빨리 뺄 수는 있는데 고통의 시간이다"라며 감량 과정의 어려움을 전했다. 지금까지 기록한 최고 몸무게는 94kg이었다고도 밝혔다. 고경표는 "그때 딱 느꼈다. 더하면 안 되겠구나"라며 당시를 회상했다.역할을 위해 100kg까지 증량하는 것과 70kg까지 감량하는 것 중 하나를 선택하라는 질문에는 후자를 택했다. 그는 "조금 더 힘든 길을 걷는 걸 좋아한다"며 체중을 늘린 뒤 다시 감량하는 과정까지 고려하면 살을 빼는 편이 낫다고 설명했다. 먹는 즐거움에 대한 애정도 내비쳤다. 다이어트 기간 술자리에서는 음주를 피하지만 음식은 먹는다는 고경표는 송은이의 돈가스 맛집 방문 제안에도 흔쾌히 응했다.체중 관리에 어려움을 겪는 신인 배우에게는 "안 되는 건 없다. 될 때까지 안 했을 뿐이다"라며 목표를 향한 꾸준한 실천을 강조했다. 앞서 고경표는 올해 방송된 tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'에 출연해 박신혜와 호흡을 맞췄다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr