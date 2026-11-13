이미지 크게보기 배우 김민에 이어 방송인 김대호가 주택살이 사생활 고충을 털어놨다. / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = MBC '구해줘! 홈즈' / 유튜브 채널 '헤이대호'

이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오 스타' / '나 혼자 산다'

배우 김민에 이어 방송인 김대호가 주택살이 사생활 고충을 털어놨다.12일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 배우 김향기가 김숙, 양세형과 함께 '틈 있는 집' 임장에 나섰다.이날 주우재는 배달원과 마주치지 않으려고 현관문에 귀를 대고 있다가, 발소리가 멀어진 뒤에도 10초를 기다렸다 문을 연다고 고백했다. 이에 장동민은 "왜 뭐 수배 떨어졌냐"고 받아쳤다.김대호는 "우리 집은 더구나 주택이다"라며 "문을 딱 열면 버스 정류장에서 사람들이 다 쳐다본다. 버스 정류장이 다 보인다"고 하소연했다.앞서 김민도 MBC '나 혼자 산다' 출연 이후 비슷한 고충을 겪은 바 있다.지난달 28일 방송된 MBC '라디오스타'에 출연한 그는 "우리 사람들이야 놀라지 않았는데 같이 일하신 분들은 '너희 집이 그래? 같이 밥이나 먹자'고 하더라"고 주변 반응을 떠올렸다.이어 "그 집에 사람들이 너무 찾아온다. 차가 들어와서 보고 있으면 다시 가고. (보안을) 잘 하려고 해도 다 아시더라"고 호소했다.또한 김민은 '나혼산'에서 동두천에 있는 90년 된 구옥을 공개했다가 로드뷰를 근거로 한 조작 의혹에 시달렸다.당시 누리꾼들 사이에서는 "로드뷰로 스토킹까지 하다니", "억지 비난 좀 하지 말길" 등 그를 감싸는 목소리도 나왔다.한편 김대호는 퇴직금과 외할머니에게 빌린 돈으로 2억 500만 원에 산 홍제동 자가에 이어 옆집까지 사들인 사실이 알려진 바 있다.집 안에 캣워크와 실내 암장을 직접 만들면서는 "내 집이니까 해보자"며 공사에 나서기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr