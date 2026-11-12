이미지 크게보기 그룹 쥬얼리 출신 서인영이 이효리·이상순 부부의 이야기에 공감했다. / 사진 = E채널 '서인영의 유행꼰대'

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그룹 쥬얼리 출신 서인영이 이효리·이상순 부부의 이야기에 공감했다.12일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'에는 정형돈이 일일 수강생으로 출연해 '불안'을 주제로 이야기를 나눴다.상담 전문가 이호선이 연예계 최고 안정형 남편으로 꼽은 인물은 이상순이었다. 이날 방송에는 유튜브 채널 '뜬뜬'에 이효리가 출연했던 장면이 자료 화면으로 쓰였다.영상 속 이효리는 "상순 오빠의 한없는 지지"를 언급하며 "'오빠 나 이제 40이 지나가는데 이제 안 하면 못하지 않을까?' 하면 '너는 50, 60에도 할 수 있다' 이런 말을 입버릇처럼 해준다"고 전했다.유재석도 "상순이가 기타를 가르쳐준 적이 있는데 우리한테 뭐라 한 적이 없다"고 거들었다. 그러자 이효리는 "오빠는 뭐라 하는 스타일이 아니다"라고 맞장구쳤다.가장 안정감을 주는 사람을 묻는 질문에 서인영은 "난 남자친구. 그래서 오래 만나게 됐다"고 답했다.이어 "효리 언니 말에 공감하는 게, 우울증을 이겨내고 복귀한 게 남자친구 때문이다"라며 "'넌 할 수 있어', '해보고 얘기해'라고 해줬다"고 고백했다.한편 서인영은 오는 12월 26일 6세 연상의 NP 최지훈 대표와 재혼한다. 첫 결혼식과 달리 축가와 꽃 장식 등을 빼고 교회에서 소규모로 예식을 올릴 예정이며, 그는 "안 좋은 기억은 다 뺐다"고 털어놨다.연예인 하객으로는 쥬얼리 멤버들과 일본 친구, 가수 린이 참석할 예정이다. 서인영의 어머니도 "허례허식은 필요 없다. 잘 사는 게 중요하다"며 딸의 새 출발에 힘을 실었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr