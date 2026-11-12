사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인이 반려견과 함께한 일상을 공개하며 사랑스러운 매력을 뽐냈다.송가인은 최근 자신의 인스타그램에 "보리 귀염둥이랑 룰루랄라 🐶💙🖤🍁🎵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송가인은 화사한 파란색 재킷에 흰색 티셔츠와 검은색 바지를 매치한 편안한 차림으로 흰색 의자에 걸터앉아 있다. 머리를 단정하게 반묶음으로 연출한 송가인은 한쪽 다리를 앞으로 뻗은 채 검은색 가방을 들여다보고 있으며 고개를 살짝 숙인 모습에서도 또렷한 이목구비가 돋보인다.이어진 사진에서 송가인은 가방을 열고 안쪽을 살펴보며 자연스러운 일상을 보여준다. 넉넉한 핏의 파란색 재킷과 발등을 덮는 검은색 바지가 캐주얼한 분위기를 자아내고, 흰색 운동화로 마무리한 스타일링이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 송가인은 줄무늬 옷을 입은 작은 흰색 반려견 보리를 두 팔로 꼭 안고 카메라를 바라보고 있다. 품에 안긴 보리의 귀여운 모습과 송가인의 은은한 미소가 어우러지며 다정한 분위기를 전한다.마지막 사진에서 송가인은 거울 앞에 서서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 한 손을 주머니에 넣고 입술을 살짝 내민 송가인은 파란색 재킷을 자연스럽게 걸친 채 발랄하면서도 세련된 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "스타일 무엇", "가을 멋쟁이", "너무 예뻐", "멋져요", "너어무 예뻐요", "예쁘시다" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생인 송가인은 40세이며 지난 2019년 TV조선 '내일은 미스트롯' 우승 후 '서울의 달', '가인이어라' 등의 곡을 발표해 많은 사랑을 받고 있다. 송가인은 키 153에 몸무게 44kg로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr