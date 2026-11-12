사진 = 송가인 인스타그램
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가수 송가인이 반려견과 함께한 일상을 공개하며 사랑스러운 매력을 뽐냈다.

송가인은 최근 자신의 인스타그램에 "보리 귀염둥이랑 룰루랄라 🐶💙🖤🍁🎵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
사진 = 송가인 인스타그램
사진 = 송가인 인스타그램
공개된 사진 속 송가인은 화사한 파란색 재킷에 흰색 티셔츠와 검은색 바지를 매치한 편안한 차림으로 흰색 의자에 걸터앉아 있다. 머리를 단정하게 반묶음으로 연출한 송가인은 한쪽 다리를 앞으로 뻗은 채 검은색 가방을 들여다보고 있으며 고개를 살짝 숙인 모습에서도 또렷한 이목구비가 돋보인다.
사진 = 송가인 인스타그램
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이어진 사진에서 송가인은 가방을 열고 안쪽을 살펴보며 자연스러운 일상을 보여준다. 넉넉한 핏의 파란색 재킷과 발등을 덮는 검은색 바지가 캐주얼한 분위기를 자아내고, 흰색 운동화로 마무리한 스타일링이 눈길을 끈다.

또 다른 사진에서 송가인은 줄무늬 옷을 입은 작은 흰색 반려견 보리를 두 팔로 꼭 안고 카메라를 바라보고 있다. 품에 안긴 보리의 귀여운 모습과 송가인의 은은한 미소가 어우러지며 다정한 분위기를 전한다.
사진 = 송가인 인스타그램
사진 = 송가인 인스타그램
마지막 사진에서 송가인은 거울 앞에 서서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 한 손을 주머니에 넣고 입술을 살짝 내민 송가인은 파란색 재킷을 자연스럽게 걸친 채 발랄하면서도 세련된 매력을 드러냈다.

이를 본 팬들은 "스타일 무엇", "가을 멋쟁이", "너무 예뻐", "멋져요", "너어무 예뻐요", "예쁘시다" 등의 댓글을 달았다.

한편 1986년생인 송가인은 40세이며 지난 2019년 TV조선 '내일은 미스트롯' 우승 후 '서울의 달', '가인이어라' 등의 곡을 발표해 많은 사랑을 받고 있다. 송가인은 키 153에 몸무게 44kg로 알려졌다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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