이미지 크게보기 '재혼황후' 배우 주지훈에 이어 이준혁이 의상 논란의 불똥을 맞았다. / 사진 = 디즈니+

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'재혼황후' 배우 주지훈에 이어 이준혁이 의상 논란의 불똥을 맞았다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '재혼황후'에 특별출연하는 이준혁의 촬영장 사진이 잇따라 올라왔다.사진 속 이준혁은 청록색 벨벳 의상에 은빛 자수와 금색 장식, 견장을 더하고 긴 망토를 두른 차림이다.호평과 혹평은 엇갈렸다. "의상 예쁘다", "배우 얼굴색이 하얘서 의상이랑 잘 어울려"라며 이준혁의 소화력에 손을 들어준 이들도 있었다.하지만 "옷이 너무 별로다"라는 직설적인 반응부터 미술팀을 향한 아쉬움까지 터져 나왔다. 일부 누리꾼은 "배우 얼굴이 아깝다"며 이준혁을 안타까워했다.수백억 원대 제작비가 투입된 것으로 알려진 '재혼황후'는 공개 직후부터 의상과 소품이 허술하다는 지적을 받아 왔다. 주지훈도 11일 '문명특급' 영상에서 극 중 의상을 두고 "내가 입은 옷이 맞는 건가"라고 말했다.또 지난 9일 공개된 스틸 속 이세영의 목걸이를 두고는 중국 쇼핑몰 테무에서 약 2100원에 팔리는 제품과 닮았다는 의혹이 제기됐다. 제작진은 유럽 현지 빈티지 숍에서 구매한 제품으로 테무와는 무관하다고 해명했다.한편 이준혁은 '재혼황후'에서 하인리(이종석 분)의 형이자 서왕국의 선왕 워턴 3세 역을 맡았다. 극 중 크리스타 역의 강한나와 부부로 등장한다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr