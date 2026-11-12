'싱글맘' 이지현, 미용실 재취업한 이유..."딸 혼자 4바늘 꿰매"

이미지 크게보기 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 미용실 재취업 소식을 전했다. / 사진 = 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'

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그룹 쥬얼리 출신 이지현이 미용실 재취업 소식을 전했다.12일 '현생모드퀸지현' 채널에는 "저 퇴사할게요… | 엄마의 백수 생활(?)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이지현은 "오늘 마지막 퇴근 날이다"라며 "아침부터 한바탕 울었다. 나는 진짜 정 많이 들었다"고 털어놨다.퇴사 후 집에 머물면서 아이들과 부딪히는 일도 잦아졌다고.이지현은 "아침에 눈 떠서 밤까지 싸운다. 집에 있으니까 더 싸운다"며 "그동안 내가 바빠서 그냥 다 해 준 거다. 근데 집에 있으니까 하나부터 열까지 잘못된 게 보인다"고 하소연했다.출근과 집 중 하나를 고르라는 질문에 이지현은 "나 출근할래"라고 답했다. 그러면서 "진짜 집에 살림하는 게 제일 힘든 거다"라고 덧붙였다.사춘기 딸 서연이의 머리를 매일 감겨 주는 이유도 밝혔다. 그는 "애들이 커서 엄마를 추억할 때 '우리 엄마 너무 바빴어. 엄마는 나한테 해준 게 없어' 할 것 같았다"며 "그 시간만큼은 무장해제돼서 학교에서 누가 어쨌고 선생님이 어쨌고 이런 얘기를 한다"고 설명했다.백수 생활도 곧 끝난다. 이지현은 "11월 14일 날 재입사를 한다. 다른 미용실로"라며 "아이들이 학교에서 갑자기 다쳤다, 병원 가야 된다고 전화하면 5분 만에 튀어갈 수 있는 동네 미용실이다"라고 알렸다.딸이 홀로 상처를 꿰맨 일이 결정적이었다. 이지현은 "서연이가 다쳐서 갑자기 네 바늘을 꿰매야 된다는데 내가 갈 수가 없었다. 혼자 가서 꿰맸다"며 "얘는 괜찮다고 하는데 나는 마음이 너무 아팠다. 아이들이 좀 컸다고 생각하고 미용을 시작했는데 아직 안 컸더라"고 토로했다.한편, 이지현은 1998년 그룹 써클로 데뷔한 뒤 2001년 쥬얼리로 재데뷔해 '니가 참 좋아', '슈퍼스타' 등의 히트곡을 냈다. 이후 드라마 배우로도 활동했다.2016년과 2020년 두 차례 이혼한 뒤 두 아이를 홀로 키우고 있으며, 2025년 미용사 국가자격증을 취득해 헤어 디자이너로 변신했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr