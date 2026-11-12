사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 청순한 미모와 감각적인 겨울 패션을 담은 일상을 공개했다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 토끼와 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 브라운 컬러의 오버핏 코트를 입고 거울 앞에서 셀카를 촬영하고 있다. 머리를 단정하게 올려 묶은 한그루는 고개를 살짝 기울인 채 한쪽 눈을 감고 미소 짓고 있으며 자연스러운 메이크업과 매끈한 피부가 어우러져 청순한 미모를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 한그루는 짙은 브라운 컬러의 카디건을 입고 턱을 괸 채 옆을 바라보고 있다. 깔끔하게 묶은 헤어스타일과 작은 귀걸이가 단아한 분위기를 더하는 가운데 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날이 돋보이는 옆모습으로 시선을 끈다.또 다른 사진에서 한그루는 햇살이 비치는 건물 입구에 서서 겨울 패션을 선보이고 있다. 회색 니트와 연청 데님 팬츠에 연분홍색 패딩을 걸치고, 풍성한 털 장식이 달린 브라운 계열의 롱부츠를 매치해 사랑스러우면서도 개성 있는 스타일링을 완성했다. 커다란 브라운 숄더백을 한 손에 든 채 아래를 내려다보는 자연스러운 포즈도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 한그루는 연분홍색 패딩을 입고 햇살 아래 환하게 미소 짓고 있다. 풍성한 볼륨감의 패딩과 자연스럽게 묶은 헤어스타일이 어우러져 포근한 분위기를 자아내며 한 손을 주머니에 넣고 몸을 살짝 틀어 보이는 포즈가 편안하면서도 세련된 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "얼굴도 맘도 이쁘니", "귀여우시다", "너무 예뻐", "그루 배우님 화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "언니 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr