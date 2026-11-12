사진 = 신지 인스타그램

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사진 = 신지 인스타그램

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코요태 신지가 북미 투어 중 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 근황을 공개했다.신지는 최근 자신의 인스타그램에 "오늘은 날씨요정☁️🧚‍♀️"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신지는 베이지색 후드에 브라운 계열의 오버핏 재킷을 걸치고 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 후드 위에 짙은 녹색 캡 모자를 겹쳐 쓴 독특한 스타일링이 눈길을 끄는 가운데 얼굴을 가까이 가져간 신지의 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 돋보인다.이어진 사진에서 신지는 빨간 장식이 달린 대형 크리스마스 트리 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 밝은 색상의 후드와 재킷에 연청 와이드 데님 팬츠를 매치해 편안하면서도 멋스러운 캐주얼룩을 완성했다. 작은 브라운 크로스백이 스타일링에 포인트를 더한다.또 다른 사진에서 신지는 크리스마스 트리를 배경으로 한 손을 바지 주머니에 넣고 환하게 미소 짓고 있다. 넉넉한 재킷과 발등까지 내려오는 와이드 팬츠가 자연스러운 실루엣을 연출하며 캡 모자 아래로 드러난 단발머리가 발랄한 매력을 더한다.마지막 사진에서 신지는 전신 거울 앞에 서서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 재킷 소매 아래로 후드 소매를 살짝 드러낸 레이어드 스타일링이 돋보이며, 편안하게 내려오는 데님 팬츠와 밝은 색 운동화가 어우러져 자연스러운 일상 패션을 보여준다.이를 본 팬들은 "넘 예쁜 언니", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "예쁜 하루 보내세요", "피부도 넘 예쁘고 우아하십니당", "넘 귀여운 신지언니" 등의 댓글을 달았다.앞서 신지는 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에서 건강상태에 대해 밝혔다. 영상에서 신지는 부항자국에 대해 "요즘 조금 심하게 아프다"고 털어놨다. 그전에도 신지는 최근 부쩍 마른 모습으로도 걱정을 샀다. 유튜브와 SNS 등에 공개된 모습에서 이전보다 체중이 크게 줄어든 모습이 눈에 띄면서 건강 상태를 걱정하는 반응이 이어졌다. 프로필상 키 164cm인 신지는 체중이 42kg까지 줄어든 것으로 알려졌다. 또 신지는 8체질 검사에서는 근육량이 현저히 부족하고 신체 상태가 50대 수준이라는 진단을 받았다고 밝힌 바 있다.한편 신지는 최근 코요태 멤버 김종민, 빽가와 함께 '2026 코요태 페스티벌 북미 투어'에 나서 해외 팬들과 만나고 있다. 또 신지는 1981년생으로 45세이며 7세 연하 가수 문원과 백년가약을 맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr