이미지 크게보기 배우 이서진이 '재산 3조설'을 부인했다. / 사진 = 텐아시아DB

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이미지 크게보기 사진 = SBS '틈만 나면' / 유튜브 채널 '채널 십오야'

배우 이서진이 '재산 3조설'을 부인했다.12일 '동네친구강나미' 채널에는 "[영상 제목]"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 강남은 싱가포르에서 8년 만에 이서진을 다시 만났다.그는 "형 몰랐는데 같이 촬영하고 나서 찾아봤는데 어마어마한 부자"라며 이서진의 재력을 언급했다.그러자 김광규가 "네가 볼 때 어마어마하다는 게 어느 정도로 어마어마하다는 거냐"고 물었다.강남은 "3조"라고 답하며 "가끔 방송 나오고 1, 2년 쉬고 SNS 사진 보면 가끔 두바이 가서 사진 찍고 있다"고 덧붙였다.밥값을 두고도 신경전이 벌어졌다. 식사비가 240만 원까지 나올 거라는 예상이 나오자 강남은 "저기는 지상파에 이서진까지 있다.돈이 어마어마하다. 우리는 개인이다. 대기업과 소상공인이다"라고 호소했다.내기 끝에 150만 원을 내게 된 강남은 "다음 주에 영상 못 내보내겠다. 선배님 제작비가 없다"고 토로했다. 이긴 팀에서는 "잘 먹었다 강남아"라는 인사가 돌아왔다.3조설을 들은 이서진은 "웃기지 마. 무슨 소리 하고 있어. 먹고 살기 힘들다. 지금 여기 고급이다"라고 받아쳤다.앞서 이서진은 과거 '채널 십오야' 영상에서 "나는 집에서 스탠드 하나 딱 켜고 있다. 밝으면 집에서 못 견딘다. 전기세 때문에. 내가 전기세 2만 원이 안 나온다"고 밝힌 바 있다. 또 "대낮에 집에 불 켜두는 건 나한테는 가스 불 켜놓고 나온 거랑 똑같다"고 강조했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr