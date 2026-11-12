아역 배우 출신 김향기가 서울 집 임장에 나선다. / 사진제공=MBC

아역 배우 출신 김향기가 서울 집 임장에 나선다. / 사진제공=MBC

아역 배우 출신 김향기가 서울 집 임장에 나선다. 2000년생으로 어느덧 20대 후반에 접어든 그는 한층 성숙해진 모습으로 시청자들과 만난다.오는 12일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 바쁜 서울살이 속 자신만의 여유를 찾아 살아가는 사람들의 집을 소개한다. 김숙, 양세형, 김향기가 임장에 나서 아파트부터 오피스텔, 단독주택까지 다양한 주거 공간을 살펴본다.세 사람은 낯가림이 심한 '내향인 조합'으로 뭉친다. 처음에는 어색해하던 이들이 임장을 이어가며 조금씩 가까워지는 모습도 관전 포인트다. 먼저 은평구 응암동에서는 서울살이를 시작한 세입자의 첫 보금자리를 찾는다. 해당 단독주택은 1층에 집주인 할머니, 2층에 세입자가 거주하는 구조다. 한 지붕 아래에서 이웃처럼 정을 나누며 생활하는 두 사람의 일상이 소개된다.2층에서 계단으로 연결되는 옥상은 세입자만 사용할 수 있는 공간이다. 서울에서 첫 자취를 시작한 세입자에게 특별한 휴식처가 되어주는 이곳의 활용법도 공개될 예정이다. 이어 강북구 수유동의 단독주택으로 향한다. 작은 정원을 지나 집 안으로 들어선 세 사람은 생활의 흔적이 거의 없는 독특한 공간과 마주한다. 빈티지하면서도 웅장한 분위기의 거실을 본 주우재는 기립박수까지 보냈다고 전해진다.해당 주택에는 공간을 활용해 수익을 창출하는 특별한 방식이 숨겨져 있다. 이를 알아내기 위해 세 사람은 지층과 2층으로 흩어져 집 안을 살펴본다. 혼자 지층으로 내려간 김향기는 오히려 생기가 도는 모습을 보인다. 평소 내향적인 성격과 달리 적극적으로 공간을 관찰하며 날카로운 추리력을 발휘한다. 집 안 가구들에서 심상치 않은 공통점까지 발견했다고 해 궁금증을 더한다.김향기의 색다른 모습과 특별한 주거 공간을 만나볼 수 있는 '홈즈'는 12일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr