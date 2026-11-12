아역 배우 출신 김향기가 서울 집 임장에 나선다. 2000년생으로 어느덧 20대 후반에 접어든 그는 한층 성숙해진 모습으로 시청자들과 만난다.
오는 12일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 바쁜 서울살이 속 자신만의 여유를 찾아 살아가는 사람들의 집을 소개한다. 김숙, 양세형, 김향기가 임장에 나서 아파트부터 오피스텔, 단독주택까지 다양한 주거 공간을 살펴본다.
세 사람은 낯가림이 심한 '내향인 조합'으로 뭉친다. 처음에는 어색해하던 이들이 임장을 이어가며 조금씩 가까워지는 모습도 관전 포인트다. 먼저 은평구 응암동에서는 서울살이를 시작한 세입자의 첫 보금자리를 찾는다. 해당 단독주택은 1층에 집주인 할머니, 2층에 세입자가 거주하는 구조다. 한 지붕 아래에서 이웃처럼 정을 나누며 생활하는 두 사람의 일상이 소개된다. 2층에서 계단으로 연결되는 옥상은 세입자만 사용할 수 있는 공간이다. 서울에서 첫 자취를 시작한 세입자에게 특별한 휴식처가 되어주는 이곳의 활용법도 공개될 예정이다. 이어 강북구 수유동의 단독주택으로 향한다. 작은 정원을 지나 집 안으로 들어선 세 사람은 생활의 흔적이 거의 없는 독특한 공간과 마주한다. 빈티지하면서도 웅장한 분위기의 거실을 본 주우재는 기립박수까지 보냈다고 전해진다.
해당 주택에는 공간을 활용해 수익을 창출하는 특별한 방식이 숨겨져 있다. 이를 알아내기 위해 세 사람은 지층과 2층으로 흩어져 집 안을 살펴본다. 혼자 지층으로 내려간 김향기는 오히려 생기가 도는 모습을 보인다. 평소 내향적인 성격과 달리 적극적으로 공간을 관찰하며 날카로운 추리력을 발휘한다. 집 안 가구들에서 심상치 않은 공통점까지 발견했다고 해 궁금증을 더한다.
김향기의 색다른 모습과 특별한 주거 공간을 만나볼 수 있는 '홈즈'는 12일 오후 10시 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
오는 12일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 바쁜 서울살이 속 자신만의 여유를 찾아 살아가는 사람들의 집을 소개한다. 김숙, 양세형, 김향기가 임장에 나서 아파트부터 오피스텔, 단독주택까지 다양한 주거 공간을 살펴본다.
세 사람은 낯가림이 심한 '내향인 조합'으로 뭉친다. 처음에는 어색해하던 이들이 임장을 이어가며 조금씩 가까워지는 모습도 관전 포인트다. 먼저 은평구 응암동에서는 서울살이를 시작한 세입자의 첫 보금자리를 찾는다. 해당 단독주택은 1층에 집주인 할머니, 2층에 세입자가 거주하는 구조다. 한 지붕 아래에서 이웃처럼 정을 나누며 생활하는 두 사람의 일상이 소개된다. 2층에서 계단으로 연결되는 옥상은 세입자만 사용할 수 있는 공간이다. 서울에서 첫 자취를 시작한 세입자에게 특별한 휴식처가 되어주는 이곳의 활용법도 공개될 예정이다. 이어 강북구 수유동의 단독주택으로 향한다. 작은 정원을 지나 집 안으로 들어선 세 사람은 생활의 흔적이 거의 없는 독특한 공간과 마주한다. 빈티지하면서도 웅장한 분위기의 거실을 본 주우재는 기립박수까지 보냈다고 전해진다.
해당 주택에는 공간을 활용해 수익을 창출하는 특별한 방식이 숨겨져 있다. 이를 알아내기 위해 세 사람은 지층과 2층으로 흩어져 집 안을 살펴본다. 혼자 지층으로 내려간 김향기는 오히려 생기가 도는 모습을 보인다. 평소 내향적인 성격과 달리 적극적으로 공간을 관찰하며 날카로운 추리력을 발휘한다. 집 안 가구들에서 심상치 않은 공통점까지 발견했다고 해 궁금증을 더한다.
김향기의 색다른 모습과 특별한 주거 공간을 만나볼 수 있는 '홈즈'는 12일 오후 10시 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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