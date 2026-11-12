이미지 크게보기 가수 장윤정이 바나나 한 개로 아침 식사를 대체하며 바쁜 일정을 소화했다. / 사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'

가수 장윤정이 바나나 한 개로 아침 식사를 대체하며 바쁜 일정을 소화했다.12일 '장공장장윤정' 채널에는 "쇼호스트 장윤정 vs 엄마 장윤정"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 장윤정은 홈쇼핑 생방송 현장으로 향하며 "오늘은 생방송을 하러 가는데 홈쇼핑을 하러 간다"고 말했다. 이어 "오늘은 (딸 이름) 생파 있는 날이다"라며 딸의 생일 일정도 전했다.생방송을 마친 장윤정은 "정신이 하나도 없다. 입이 막 마른다. 말을 많이 하니까"라고 토로했다. 그러면서 "이거는 한 시간 내내 집중적으로 얘기를 해야 된다"고 밝혔다.결국 딸의 생일 파티에도 늦었다. 장윤정은 "(딸) 생일에 늦었다"며 "원래 약속된 시간은 좀 못 가서 딸이 다른 친구들이랑 먼저 가 있고 아들이랑제가 뒤늦게 합류를 할 것 같다"고 털어놨다.앞서 장윤정은 "아침을 안 먹고 가서 바나나를 먹겠다"며 "바나나를 좋아하는 게 아니라 급하게 기운 내야 될 때 먹는다. 아예 굶으면 또 허기지니까"라고 덧붙였다.한편 도경완은 지난달 22일 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 주식 손실과 생활비 부담을 호소했다. "통장 잔고가 25만 4,795원"이라는 고백까지 더했다.방송 이후 비판이 거셌다. 장윤정이 2024년 4월 서울 용산구 서빙고동 펜트하우스를 120억 원에 전액 현금으로 사들인 사실이 재조명되면서 누리꾼들은 "120억짜리 집에 살면서 공과금 걱정한다는 것부터가 일반 서민들한테는 말이 안 된다", "연예인들 가난 코스프레 소름이다" 등 날 선 반응을 쏟아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr