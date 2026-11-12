사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는 솔로' 31기 경수가 팝업스토어를 성공적으로 마무리하며 여자친구 순자에게 고마운 마음을 전했다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "팝업을 무사히 마치며 마침내 '안경:수(秀)'의 첫걸음을 내디뎠습니다"며 "시작을 온라인이 아닌 오프라인 팝업으로 여는 것에 대해 고민이 앞서기도 했습니다"고 밝혔다.이어 "하지만 무엇보다 현장에서 직접 안경을 선보이고 여러분의 솔직한 표정과 반응을 가장 가까이에서 마주하고 싶었습니다"며 "어린 친구들부터 연세가 지긋하신 분들까지 저마다의 고유한 분위기로 안경을 멋지게 소화해 주시는 모습을 보며 브랜드가 나아갈 방향에 깊은 확신을 얻었습니다"고 했다.그러면서 "특히 유럽, 중동, 미국, 일본 등 다양한 국가에서 오신 분들이 브랜드에 대한 사전 정보 없이 오롯이 안경 자체의 매력만으로 선택해 주셨던 순간들은 잊지 못할 용기와 자신감이 되었습니다"며 "이번 팝업에서 마주한 소중한 경험과 확신을 밑거름 삼아, '안경:수'만의 가치를 단단하게 쌓아가겠습니다"고 했다.31기 경수는 "앞으로 이어질 여정도 따뜻한 시선으로 함께 지켜봐 주시면 감사하겠습니다"며 "그리고 팝업 계획 전부터 팝업 내내 함께해 준 여자친구에게도 고맙다는 말을 전합니다 보다 감각적인 팝업으로 만들어줘서 고마워"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 자신의 안경 브랜드 '안경:수(秀)' 팝업스토어에서 검은색 코트와 니트에 뿔테 안경을 착용한 채 서 있다. 깔끔하게 정돈된 헤어스타일과 차분한 블랙 스타일링이 지적인 분위기를 자아낸다. 안경이 진열된 유리 쇼케이스 앞에서 입을 살짝 벌리고 옆을 바라보는 모습이 자연스럽게 담겼다.이어진 사진에서 경수는 한 손에 펜을 들고 다른 손을 쇼케이스 위에 올린 채 옆을 바라보고 있다. 넉넉한 실루엣의 더블 코트와 단정한 안경이 어우러져 세련된 매력을 드러냈으며, 진열대 앞에서 무언가를 설명하는 듯한 손짓도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 경수는 상체를 앞으로 숙이고 테이블 위에 놓인 안경을 살펴보고 있다. 고개를 숙인 옆모습과 안경 너머로 아래를 향한 시선이 진지한 분위기를 더한다. 테이블에는 여러 안경과 꽃, 작은 소품들이 함께 놓여 있다.마지막 사진에서 경수는 여자친구인 31기 순자와 마주 보고 서 있다. 두 사람은 검은색 롱코트를 맞춰 입은 듯한 모습으로 눈길을 끌었으며, 순자는 안경을 착용한 채 경수를 바라보고 있다. 경수는 한 손을 안경에 가져다 대고 고개를 살짝 숙이며 미소 짓고 있어 다정한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "안경점 이름이 너무 예뻐요 안경수", "늘 응원합니다", "담엔 나두 꼭 참여해 피팅해볼테야", "화이팅", "응원하는 커플 오래오래 함께해주세요", "예쁘게 잘어울리는 커플" 등의 댓글을 달았다. 특히 여자친구 순자도 "멋있어 정말"이라는 댓글을 남기며 경수를 응원했다.경수의 이번 팝업스토어는 순자가 준비 과정부터 함께했다는 점에서 관심을 모았다. 순자는 최근 자신의 SNS를 통해 경수가 팝업 공간부터 계약한 뒤 오픈까지 남은 시간이 촉박해 막막했다고 털어놨다. 이후 매일 저녁 함께 공간을 꾸미며 준비한 과정을 공개했으며 팝업스토어에서는 순자가 직접 만든 수제 음료도 한정 수량으로 선보였다.한편 31기 경수는 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에서 순자와 서로를 최종 선택한 뒤 실제 연인으로 발전했으며 최근 안경 브랜드 '안경:수(秀)'의 첫 팝업스토어를 마치고 브랜드 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr