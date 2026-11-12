배우 김승우가 2200만 원 절도 혐의로 피소된 가운데, 당황스럽다는 입장을 전했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김승우가 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

2200만 원 절도 혐의로 피소된 배우 김승우 측이 해당 사건에 대해 당황스럽다는 입장을 전했다.12일 김승우 측 법률대리인 법무법인 수호 김영곤 변호사는 공식 입장문을 내고 "제보자가 실체적 진실에 부합하지 않는 주장을 하고 있다"고 반박했다.김승우 측은 해당 사건에 대해 "친분관계에 있는 사람들끼리 함께 한 술자리에서 일어난 장난스러운 행위"라고 선을 그었다. 또, 동석한 사람들이 지켜보고 있는 공개적인 상황에서 있었던 일이었고, 몇 시간 후 다시 만나 그때 금원을 반환할 예정이었다"고 설명했다.이어 김승우 측은 "다음날 서로 만나지 못해 김승우는 계좌이체를 통해 금원을 제보자에게 반환했다"며 더더욱 고의가 없었던 것으로 보인다"고 했다.그러면서 "김승우가 타인의 금전을 불법적으로 취득하려는 의사가 전혀 없었기 때문에 범죄 의사가 전혀 없었던 것으로 판단된다"고 강조했다.이후에도 양측이 형제처럼 친하게 지냈으며, 제보자가 어려운 상황에 처했을 때 되려 김승우가 금전적인 도움을 줬다는 게 김승우 측 입장이다.그러면서 김승우 측은 "어떠한 이유인지 모르지만, 제보자가 형사고소까지 하고 있어 이에 강력하게 대처할 예정"이라고 덧붙였다.앞서 이날 일요신문은 김승우가 2021년 고소인 A씨의 지갑에 든 현금 2200만 원을 훔친 혐의로 지난 7월 피소됐다고 보도했다.보도에 따르면 A씨는 2021년 10월 서울 강남구 청담동의 한 유흥주점에서 김승우를 비롯한 드라마 '더 드라이버' 관계자들과 술자리를 가졌다.A씨는 자신이 잠시 자리를 비운 사이 김승우가 가방 안에 있던 지갑에서 현금 2200만 원을 몰래 꺼내 갔다고 주장했다.배우 김승우의 법률대리인 법무법인 수호의 김영곤 변호사입니다금일 보도된 배우 김승우와 관련한 사건 보도에 대해 공식 입장을 전합니다.본 사건은 친분관계에 있는 사람들끼리 함께 한 술자리에서 일어난 장난스러운 행위로, 동석한 사람들이 모두 지켜보고 있는 공개적인 상황이었고, 몇 시간 후 다시 만나기로 하여 그 때 이 금원을 반환할 예정이었으며, 김승우 배우에게는 타인의 금전을 불법적으로 취득하려는 의사가 전혀 없었기 때문에 범죄 의사가 전혀 없었던 것으로 판단됩니다.더하여 그 다음 날 서로 만나지 못하였기 때문에 김승우 배우는 계좌이체를 통하여 즉시 이 금원을 제보자에게 반환하였으므로 더더욱 고의가 없었던 것으로 보입니다.이후에도 양 당사자간 아무 일 없이 형제처럼 친하게 지냈으며, 제보자가 어려운 상황에 처했을 때 김승우 배우가 금전적으로 도움을 주기도 했습니다. 그러나 어떠한 이유인지 모르지만 제보자가 실체적 진실에 부합하지 않는 주장을 하면서 형사고소까지 하고 있어 이에 대하여 강력하게 대처할 예정입니다.이에 김승우 배우 측은 관련 자료를 바탕으로 수사기관에 사실관계를 충분히 소명했으며 사실과 다른 주장에 대해서는 법적 절차에 따라 강경하게 대응할 방침입니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr