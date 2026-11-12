드라마 '너 말고 다른 연애'와 '내가 떨릴 수 있게'에 출연한 배우 이창민이 포즈를 취하고 있다. / 사진=이승현 기자

배우 이창민이 두 드라마에서 사뭇 다른 이미지를 보여주고 있다. / 사진=KBS2 '너 말고 다른 연애' 제공, 티빙 '내가 떨릴 수 있게' 방송 캡처

드라마 '너 말고 다른 연애'와 '내가 떨릴 수 있게'에 출연한 배우 이창민이 포즈를 취하고 있다. / 사진=이승현 기자

직장에서는 열등감에 사로잡힌 상사로, 사랑 앞에서는 서툰 남자친구로. 배우 이창민이 두 작품 속에서 상반된 매력을 선명하게 그려냈다. 짧은 분량에도 현실적인 캐릭터로 존재감을 남긴 그는 새로운 도전을 두려워하지 않는 배우를 꿈꾼다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애'(황승기 감독, 이하 '너다연')와 티빙 드라마 '내가 떨릴 수 있게'(김예지 감독, 이하 '내떨수')에서 열연했던 이창민과 만났다.이창민은 지난 1일 종영한 '너다연'에서 정연호 역으로 분했다. 그가 '너다연'에 출연하게 된 계기는 데뷔작 '혼례대첩'의 황승기 감독 덕분이다. 그는 "그때 감독님께서 좋게 봐주셨는지 먼저 연락을 주셨다"면서 "보답을 드려야 되니까 고민하지 않고 바로 출연하겠다는 말씀을 드렸다"고 떠올렸다.정연호는 훈민제과 TF스낵3팀 에이스 남궁호(서강준 분) 대리와 같은 회사에 근무하는 인물이다. 후배 남궁호의 업무 능력을 질투한다. 그는 정연호로 변신하기 위해 누군가를 참고하기보다 평소 분석해뒀던 인물들의 파편을 모았다. 그는 "찌질하고 속 좁고 열등감 있고 인정받고 싶어 하는 욕망 있는 인물로 해석했다"면서 "연호가 느끼는 감정들은 보통의 사람들도 가지고 있는 것 같아서 그걸 토대로 이해하고 만들었다"고 전했다.가장 중점을 둔 부분들은 자연스러움이었다. 그는 "실제로 누군가의 직장 상사로 존재할 수 있는 인물이라 최대한 자연스럽게 표현하려고 했다"고 말했다. 이어 "목표를 이루기 위해 적극적으로 행동하는데 항상 좌절당한다. 그 모습들이 어떻게 하면 자연스럽고 코믹적이면서 과장되지 않도록 할 수 있을까 많이 고민했다"고 덧붙였다.실제 이창민의 성격은 정연호와 사뭇 다르다. 그는 "연호의 성격에 공감될 때가 많지만, 그걸 행동으로 드러내지는 않는다"며 캐릭터와의 싱크로율을 20~30% 정도로 꼽았다. 특히 후배에게 열등감을 느끼기 보단 부러운 마음을 더욱 크게 가진다고. 그는 "어렸을 때는 '더 잘해야지'라는 생각으로 스스로를 옥죄었던 것 같다. 하지만 요즘은 '나만의 매력이 있는 거니까'라고 생각한다"며 과거와 달라진 마음가짐을 전했다.'너다연'에서 보여준 이미지와 달리 '내떨수' 속 이창민은 확 달라진 비주얼과 스타일로 눈길을 끌었다. 그는 "'내떨수'를 먼저 촬영한 뒤 '너다연'에 참여했다"면서 "앞서 '착한 여자 부세미'를 통해 누나로부터 도망치는 등 고된 생활을 하는 가선우를 연기했던 터라 살이 빠진 상황이었다"고 말했다. 그는 "생각보다 체중이 빨리 돌아오지 않았고, 그렇게 '내떨수' 첫 장면을 촬영하게 됐다"고 설명했다.'내떨수'는 오디션을 통해 합류하게 됐다. 그는 1차 오디션 당시 "가선우의 날카로움이 배어 있다. 그걸 빼면 좋을 것 같다"는 김 감독의 피드백을 받고 최대한 역할을 둥글게 표현하려 노력했다.하지만 2차 오디션에서 스스로 숙제를 제대로 해오지 못한 것 같은 느낌을 받았고, 아쉬운 마음에 김 감독에게 "떨어뜨리셔도 좋으니 3차 오디션을 한 번만 더 보게 해달라"고 요청했다. 개인적으로 만족할 만큼 최선을 다하고 떨어져야 후회가 없을 것 같았다고. 그렇게 이창민은 3차 오디션을 봤고, 결국 이를 좋게 본 김 감독과 작품을 함께하게 됐다.이창민은 '내떨수'에서 공연수(남지현 분)와 1년 넘도록 교제한 남자친구 최승준으로 등장했다. 그는 "대본을 읽었을 땐 다소 나쁜 남자처럼 느껴졌는데, 인물을 분석하고 이야기를 따라가다 보니 악의는 없다는 생각이 들었다"고 했다. 이어 "나쁜 남자라기보단 사랑하는 마음을 제대로 표현하는 방법을 모르는 인물로 이해했다"고 캐릭터를 해석한 과정을 떠올렸다.극 중 최승준은 공연수와 잠자리를 원했던 인물이다. 시청자에 따라 공감될 수도, 욕망에만 충실한 인물로 받아들여질 수도 있는 캐릭터다. 이창민은 관련 장면들을 연기하는 데 어려움이 있었다고 털어놨다. 그는 "연수를 사랑하고 아끼기 때문에 배려해야 한다는 걸 머리로는 알고 있지만, 1년 반을 기다려 온 상황이라 승준이도 다급해질 수 있다고 생각했다"고 말했다.또 이창민은 "배려와 자신의 욕망 사이에서 감정이 충돌하는 장면이었다"면서 "그 미묘한 경계를 최대한 표현하려 했다. 감독님도 '애매하면 다시 찍자'고 말씀하실 정도로 중요한 장면이었다"고 강조했다.하지만 방송 이후 해당 장면은 '이런 남자 만나지 마세요' 등의 제목으로 동영상 플랫폼에 업로드됐다. 이창민도 영상들을 시청했다. 그는 "사람을 길게, 깊게 봐야 한다"고 억울함을 호소해 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "그 부분만 보면 '이런 남자 만나지 마세요'라는 반응이 당연하다. 그렇지만 들여다보면 승준이의 입장도 이해가 되는데 제목이 그렇게 붙어서 속상했다"고 첨언했다.두 작품 모두에서 짧게 출연했지만, 이창민은 현실적인 배역들을 맡았다는 점에서 만족감을 보였다. 그는 "이전 작품들 속 인물들은 일상에서 찾아보기 어려웠는데, 이번에는 갈증도 해소된 것 같고 다음 작품들에서 도움이 될 만한 씨앗이 심어진 기분"이라고 표현했다.이창민은 2021년 영화 '정민이의 겨울'로 데뷔해 올해 6년 차다. 그는 자신의 선택을 의심하고 고민하는 태도를 강점으로 꼽았다. 이창민은 "'이게 최선의 선택일까', '열심히 하고 있는 걸까'라는 자문을 자주 한다"며 "이런 고민이 저를 성실하게 만들고, 한 번 더 고민함으로써 연기를 깊이 있게 만들어가는 원동력이 되는 것 같다"고 평가했다.이창민의 롤모델은 할리우드 배우 로버트 패틴슨이다. 그는 "이 업계에서 오래 활동하면서 꾸준히 궁금증을 불러일으키는 배우가 되고 싶다"고 바랐다. 이어 그는 "끊임없이 새로운 도전에 나서는 로버트 패틴슨의 모습이 멋있다. 작품마다 전작과 확연히 다른 모습을 보여주는 점도 인상적"이라면서 "나 역시 도전을 두려워하지 않는 배우가 되고 싶다"고 밝혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr